Нічний дожор: доктор розповіла, до чого можуть призвести нічні об'їдання

Доктор Тетяна Лакуста нещодавно розставила всі крапки над і в питанні кави з молоком. Вона навела факти і міфи про цей напій, щоб кожен для себе сам зміг вирішити, пити або не пити.

Вона запевняє, що кава з молоком не може стати причиною обсіменіння кандідою, але є й інші ризики, пов'язані з напоєм.

Цього разу доктор розповіла про бажання поїсти перед сном. Тривожний сон з пробудженням і нічною їжею - поширена особливість, впевнена Лакуста.

"Люди списують це на графік роботи, на свої особливості, відсутність апетиту серед дня і зранку, але це не вашіособливості, а збитий добовий ритм і прояв синдрому нічного апетиту, який треба коригувати, поки це не привело до хвороб обміну речовин", - написала Лакуста.



Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Лікар зазначила, що є збірний портрет людини, який веде себе приблизно так:

Основне почуття голоду і апетит приходить під вечір.

Помічали свербляче відчуття "щоб смачне поїсти" саме під вечір?

Стрес/нудьга/самотність за день вас довів до емоційного піку нетерпимості і на вечерю ваш "препарат вибору" - щось пожирніше або солоденьке, а до них би келишок.

Якщо ви взяли себе в руки і поїли помірно, то заснути, не поївши перед сном, не виходить - голод не дає спати.

Близько 3-х ночі - пробудження. Чи то в туалет, чи то на годинник подивитися, часто після довго не можна заснути, а якщо поїсти - настає сон.

Вранці апетиту немає, більше сонно-ліниве стан і набряклі риси обличчя.

Почав збільшуватися вагу, знизити його з легкістю вже не виходить.

Які причини?

Зараз у людей актуальна підвищена тривога, почуття невизначеності, гноблення, які наклалися на знижену фізичну активність, низьку освітленість приміщень і збитий графік прийому їжі. Компенсація своїх емоцій виливається в порушення харчового поведінки та сну.

Що робити?

Почати можна з режиму сну, розповіла Тетяна, і дала поради лікаря-невролога.

Перед сном виділіть час для розслаблення, створіть свій улюблений ритуал ввечері тривалістю 30-60 хвилин:

- відкласти домашні справи;

- приглушити яскраве світло;

- прийняти ванну/теплий душ;

- почитати, поговорити з близькими, пообійматися;

- провітрити кімнату і включити кондиціонер (якщо жарко);

- включити спокійну музику/запалити свічки.

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Важливо в цей момент забути про немитий посуд, про листанню стрічки новин, а присвятити час приємним спокійним заняттям, нагадала доктор.

Як працюють з проблемою переїдання в терапії?

Нічна їжа (pixabay.com)

Розповідає нейропсихолог:

1. Ключовим моментом переїдання є НАВЧАННЯ новому відношенню і звичок, пов'язаних з їжею.

Завдання - сформувати розуміння того, що їжа – не спосіб відволіктися або заспокоїтися, не свято, не нагорода, не подразник смакових рецепторів, не естетика страви, не прояв поваги близьким. Їжа - це необхідність. Це наша потреба. В першу чергу.

2. Наявність автоматизмів при купівлі і споживанні їжі – ще один корінь проблеми переїдання, які треба коригувати. Встановлення харчування в сім'ї можуть бути далекі від здорових і вибудовувати правила, відстоювати свої нові бажання, кордону в харчуванні - це нормально!

Що можна для початку зробити самому, аби допомогти собі.

1. Записи і щоденники. Важливий фактор, з якого починається психотерапія.

Поняття харчового щоденника з ключовими аспектами - це перший крок на шляху лікування. Це виглядає так: що їм, коли, де + думки з почуттями.

2. Розібратися з емоціями - що дає їжа, що заміщує.

3. Доброта по відношенню до себе. Коли говорите з собою, уявіть, що ви говорите з близькою людиною. Зміні звичок потрібен час, тому злитися і нервувати в моменти, коли ви оступається - не варто.

4. Альтернативні заняття. В компульсия їжа наділяється речами, якими по суті вона не володіє. Один з них - це спосіб проведення часу.

Створіть список справ, альтернативних їжі.

5. Поділяючи їжу на погану/хорошу, ми вводимо негативну звичку.

Я їм хорошу їжу - я хороший, я їм погану, що таке їжа. Без оцінки.

"Як бачите, зміна звичок - це праця над собою, тому заняття малопопулярне. З досвіду ведення пацієнтів скажу так: люди хочуть тут і відразу - схему лікування, препарат для зниження ваги, "раціон", який будуть дотримуватися, не вникаючи в суть - це не працює в довгостроковій перспективі", - підкреслила Лакуста.

Раніше нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, яке харчування допоможе мамі в період відновлення після пологів.