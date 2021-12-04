Нутриціолог розповіла, які продукти сприяють сну, а які його крадуть

Проблеми з щитовидною залозою, а також ускладнення після Ковід привели багатьох людей до проблем зі сном. Щоб спати, треба використовувати всі засоби, знати всі фактори, що порушують сон, і все, що допомагає його повернути!
Нутриціолог Ольга Лук'янова розповіла в Instagram, що є продукти, які допомагають заснути, і ті, які заважають це зробити.
1. Продукти, багаті триптофаном.
Триптофан - амінокислота, необхідна для нормального росту немовлят. Триптофан відіграє роль у виробництві серотоніну, нейромедіатора настрою, який нас розслабляє. Підтримує природне виробництво мелатоніну.
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Продукти, багаті триптофаном:
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2. Продукти, багаті мелатоніном
Мелатонін безпосередньо змушує нас спати. Наше тіло природним чином його виробляє.
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Продукти, багаті мелатоніном:
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3. Продукти, багаті магнієм
Магній сприяє виробленню гамма аміномасляної кислоти (ГАМК), яка також сприяє розслабленню і підтримує сон. Її можете отримати тільки з їжею і добавками.
Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Трав'яні чаї
Ромашка містить велику кількість антиоксиданту під назвою апігенін, який може допомогти засипати.
Корінь валеріани також може бути корисний, він природним чином підвищує рівень ГАМК в організмі.
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5. Які вітаміни допомагають спати?
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Також Мелатонін можна приймати у вигляді добавки (не довго!). Мелатонін зв'язується з рецепторами нашого тіла, щоб допомогти розслабитися. Дозування мелатоніну, 3 мг перед сном, за 20 хвилин до сну.
1. Кофеїн.
Кофеїн - натуральний стимулятор, що міститься в кавових зернах, чайних листках і какао-бобах. Кофеїн підвищує збудливість, блокуючи хімічний посередник аденозин, нейромедіатор, який викликає почуття сонливості
Раніше нутриціолог назвала природний антисептик, який бореться з вірусами.