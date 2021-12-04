Нутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадут

Проблемы с щитовидной железой, а также осложнения после Ковид привели многих людей к проблемам со сном. Чтобы спать, надо использовать все средства, знать все факторы, нарушающие сон, и все, что помогает его вернуть!
Нутрициолог Ольга Лукьянова рассказала в Instagram, что есть продукты, которые помогают уснуть, и те, которые мешают это сделать.
1. Продукты, богатые триптофаном.
Триптофан - аминокислота, необходимая для нормального роста младенцев.
Триптофан играет роль в производстве серотонина, нейромедиатора настроения, который нас расслабляет. Поддерживает естественное производство мелатонина.
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Продукты, богатые триптофаном:
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2. Продукты, богатые мелатонином
Мелатонин напрямую заставляет нас спать. Наше тело естественным образом его вырабатывает.
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Продукты, богатые мелатонином:
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3. Продукты, богатые магнием
Магний способствует выработке гамма аминомасляной кислоты (ГАМК), которая также способствует расслаблению и поддерживает сон. Ее можете получить только с пищей и добавками.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Травяные чаи
Ромашка содержит большое количество антиоксиданта под названием апигенин, который может помочь засыпать.
Корень валерианы также может быть полезен, он естественным образом повышает уровень ГАМК в организме.
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5. Какие витамины помогают спать?
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Также мелатонин можно принимать в виде добавки (не длительно!). Мелатонин связывается с рецепторами нашего тела, чтобы помочь расслабиться. Дозировка мелатонина, 3 мг перед сном, за 20 минут до сна.
1. Кофеин.
Кофеин - натуральный стимулятор, содержащийся в кофейных зернах, чайных листьях и какао-бобах. Кофеин повышает возбудимость, блокируя химический посредник аденозин, нейромедиатор
Ранее нутрициолог назвала природный антисептик, который борется с вирусами.