Покращують роботу мозку і знижують холестерин: дієтолог розповіла про смачні і корисні продукти
Морепродукти – це не тільки смачно, але і дуже корисно. Іноді варто себе побалувати коктейлем з дарів моря, і ось чому.
Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram розповіла про плюси морепродуктів і поділилася корисним та смачним рецептом.
Всі без винятку морепродукти багаті білком, якого в них більше, ніж у м'ясі, так і перетравлюється він значно легше.
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В морепродуктах багато поліненасичених жирних кислот, в тому числі Омега-3 і Омега-6.
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Вони зменшують ризик розвитку раку, покращують роботу мозку, зміцнюють стінки кровоносних судин і знижують рівень шкідливого холестерину в крові.
Є джерелом вітамінів, мінералів і мікроелементів. Наприклад, креветки містять багато заліза, кальцію, сірки, магнію і фосфору. Восьминоги збагачені вітамінами групи B і C.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Йод і залізо, що містяться в морепродуктах підтримують роботу щитовидної залози та головного мозку.
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І, звичайно ж, безсумнівний плюс морепродуктів в їхній низькій калорійності. На 100 г - від 60 до 120 калорій.
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Багато хто говорить, що морепродукти – це дорого, але в гіпермаркетах часто бувають на них акції та знижки.
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А, взагалі, найпростіший і недорогий спосіб отримати їх – з'їсти морський коктейль (консервований, не в маслі, а у власному соку). В його склад, як правило, входять креветки, кальмари, мідії і восьминоги, відмінний варіант для легкої й корисної вечері, якщо зробити з нього, наприклад, салат з овочами і зеленню.
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Дієтолог поділилася смачним дієтичним рецептом страви з морепродуктів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Салат з креветок і кальмарів з йогуртом
КБЖУ на 100 г: 85/142/3/1
Склад:
- Креветки свіжоморожені – 6 шт.
- Кальмари свіжоморожені – 2 шт.
- Яйце – 1шт.
- Свіжий огірок – 1 шт.
- Натуральний йогурт – 2 ст. л.
- Зелень – 10 гр.
- Сіль – за смаком
Приготування:
- Відварюємо кальмари після закипання води протягом 3 хвилин. Остуджуємо і ріжемо.
- Відварюємо креветки до готовності, нарізаємо.
- Яйце відварюємо круто, чистимо і охолоджуємо, а потім дрібно нарізаємо і додаємо до морепродуктів в тарілку.
- Знімаємо шкірку з огірка, нарізаємо кубиками.
- Зелень подрібнюємо ножицями в салат, обстригаем її прямо над стравою і додаємо натуральний йогурт.
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