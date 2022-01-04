Нутриціолог розповіла, чим найкраще вечеряти: ідеальні поєднання продуктів

Якою повинна бути корисна вечеря? Найчастіше цей прийом їжі викликає масу питань. Що їсти? О котрій годині? Чим перекусити, якщо потрібно "заморити черв'ячка"?
Про правила ідеальної вечері, для здоров'я і фігури, розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Анна Гоголева.
Основна рекомендація - не їжте важку пишу на ніч. Ідеальна вечеря може містити такі поєднання:
Я рекомендую вибирати легкий білок, тобто, не м'ясо, а рибу, морепродукти, рослинний білок (сочевиця, нут). Залиште м'ясо на обід, якщо ви його вживаєте.
Якщо переслідуєте мету набрати вагу або у вас немає потреби відновити роботу підшлункової залози, тоді можете вечеряти за формулою:
Якщо просто підтримуєте вагу і з обміном речовин у вас все добре, то для вас формула:
Салат на вечерю (фото: pexels.com)
Листовий салат з огірками / яйцем і креветками
Інгредієнти:
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