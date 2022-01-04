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Нутриціолог розповіла, чим найкраще вечеряти: ідеальні поєднання продуктів

Автор: Тетяна Турчанікова

Якою повинна бути корисна вечеря? Найчастіше цей прийом їжі викликає масу питань. Що їсти? О котрій годині? Чим перекусити, якщо потрібно "заморити черв'ячка"?

Про правила ідеальної вечері, для здоров'я і фігури, розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Анна Гоголева.

Основна рекомендація - не їжте важку пишу на ніч. Ідеальна вечеря може містити такі поєднання:

  • білок + клітковина + рослинні жири.⠀

Я рекомендую вибирати легкий білок, тобто, не м'ясо, а рибу, морепродукти, рослинний білок (сочевиця, нут). Залиште м'ясо на обід, якщо ви його вживаєте.

Якщо переслідуєте мету набрати вагу або у вас немає потреби відновити роботу підшлункової залози, тоді можете вечеряти за формулою:

  • білок + клітковина + складні вуглеводи.

Якщо просто підтримуєте вагу і з обміном речовин у вас все добре, то для вас формула:

  • білок + клітковина.

А ось важку їжу на ніч краще не їсти (фото: pexels.com)

Правила здорового вечері

  1. Не варто вживати на вечерю продукти, у яких високий інсуліновий індекс (фрукти, фруктові салати, кисломолочна продукція: сирок або йогурт, каші з фруктами і ягодами, солодкі овочі і коренеплоди).
  2. Вечеряйте за 4-5 годин до сну. Пам'ятайте, що пізня, неправильна вечеря призводить до нестачі жироспалюючих гормонів, збиває роботу шлунково-кишкового тракту, а також робить вас втомленими і позбавляє сил на наступний день!
  3. Але пам'ятайте, що вечеря о 17.00 для тих, хто лягає спати після 00:00 – також не найкращий варіант, бо це призведе до уповільнення обміну речовин, відкладення жирової тканини і втрати м'язової маси тіла.

Салат на вечерю (фото: pexels.com)

Варіант здорової вечері: приклад⠀

Листовий салат з огірками / яйцем і креветками

Інгредієнти:

  • листова зелень (можна китайську капусту),
  • зелена цибуля і ріпчаста цибуля,
  • 1 варене яйце,
  • відварені креветки (або інші морепродукти),
  • оливкова олія для заправки,
  • 1 ст. ложка насіння кунжуту або чорного кмину.

Раніше нутриціолог розповіла, що робити, щоб будь-який вірус обійшов вас стороною.

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Здорове харчуванняЗдорова їжа