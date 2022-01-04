Нутрициолог рассказала, чем лучше всего ужинать: идеальные сочетания продуктов

Какой должен быть полезный ужин? Чаще всего этот прием пищи вызывает массу вопросов. Что есть? Во сколько? Чем перекусить, если нужно "заморить червячка"?
О правилах идеального ужина, для здоровья и фигуры, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Анна Гоголева.
Основная рекомендация – не ешьте тяжелую пишу на ночь. Идеальный ужин может содержать следующие сочетания:
Я рекомендую выбирать легкий белок, то есть, не мясо, а рыбу, морепродукты, растительный белок (чечевица, нут). Оставьте мясо на обед, если вы его употребляете.
Если преследуете цель набрать вес или у вас нет нужды восстановить работу поджелудочной железы, тогда можете ужинать по формуле:
Если просто поддерживаете вес и с обменом веществ у вас все хорошо, то для вас формула:
Салат на ужин (фото: pexels.com)
Листовой салат с огурцами / яйцом и креветками
Ингредиенты:
Раньше нутрициолог рассказала, что делать, чтобы любой вирус обошел вас стороной.