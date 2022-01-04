Нутрициолог рассказала, чем лучше всего ужинать: идеальные сочетания продуктов

Основная рекомендация – не ешьте тяжелую пишу на ночь. Идеальный ужин может содержать следующие сочетания:

белок + клетчатка + растительные жиры.⠀

Я рекомендую выбирать легкий белок, то есть, не мясо, а рыбу, морепродукты, растительный белок (чечевица, нут). Оставьте мясо на обед, если вы его употребляете.

Если преследуете цель набрать вес или у вас нет нужды восстановить работу поджелудочной железы, тогда можете ужинать по формуле:

белок + клетчатка + сложные углеводы.

Если просто поддерживаете вес и с обменом веществ у вас все хорошо, то для вас формула:

белок + клетчатка.

А вот тяжелую пищу на ночь лучше не есть (фото: pexels.com)

Правила здорового ужина

Не стоит употреблять на ужин продукты, у которых высокий инсулиновый индекс (фрукты, фруктовые салаты, кисломолочная продукция: творожок или йогурт, каши с фруктами и ягодами, сладкие овощи и корнеплоды). Ужинайте за 4-5 часов до сна. Помните, что поздний, неправильный ужин приводит к нехватке жиросжигающих гормонов, сбивает работу ЖКТ, а также делает вас уставшими и лишает сил на следующий день! Но помните, что ужин в 17.00 для тех, кто ложиться спать после 00:00 – также не лучший вариант, так как это приведет к замедлению обмена веществ, отложению жировой ткани и потери мышечной массы тела.

Салат на ужин (фото: pexels.com)

Вариант здорового ужина: пример⠀

Листовой салат с огурцами / яйцом и креветками

Ингредиенты: