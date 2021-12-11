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Нутриціолог розповіла, як правильно їсти фрукти і худнути

Автор: Марина Настевич

"Яблуко на вечерю - доктор нам не потрібен". Пам'ятаєте такий вислів? Дружба з фруктами у всіх різна. Хтось поглинає їх в неймовірних кількостях - це ж вітаміни. Є фруктові дієти, детокси. Хтось взагалі не їсть. Ну максимум мандаринку і то, в Новий Рік.

Чи можна їсти фрукти на зниженні ваги і як це робити правильно, розповіла в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.

По-перше, фрукти корисні - це факт. У них містяться вітаміни, мінерали, антиоксиданти, фітонутрієнти, ферменти.

По-друге, деякі фрукти містять клітковину, що добре для шлунково-кишкового тракту.

А по-третє, фрукти - природний цукор (фруктоза). Це вуглевод, який дає нам енергію, але в разі перебору провокує набір ваги. Так як швидкі вуглеводи швидко підвищують рівень глюкози і вироблення інсуліну. Якщо глюкоза не буде утилізована, то вона призведе до відкладення жиру.

Тому важливо розуміти, коли їсти фрукти. Кращий час - сніданок (додаємо в кашу, запіканку, сир), перекус до обіду, полуденок. Увечері і на ніч краще фрукти не їсти: підвищують глюкозу, довше перетравлюються.

Також пам'ятаємо, що фрукти – це не десерт. Тобто після щільного обіду закусити яблучком - не варіант, це викликає процес бродіння.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Це загальні правила.

Але все індивідуально. Наприклад, людям з інсулінорезистентністю дозволяється їсти фрукти саме на десерт, щоб зайвий раз не піднімати інсулін.

Найменш калорійними фруктами вважаються:

  • лимон (31 ккал)
  • грейпфрут (35 ккал)
  • апельсини і мандарини (38 ккал)
  • груша (45 ккал)
  • абрикоси (48 ккал)
  • яблука (37 ккал)
  • ананас (49 ккал)
  • ківі (48 ккал)


Обмежити: банан, інжир, хурма, манго.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Пам'ятайте, що все в міру. Не треба впадати в крайнощі: з'їдати по 5 яблук в день (вони ж корисні) або виключати зовсім.

Раніше нутриціолог назвала три продукти на зиму, які посилять імунітет.

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