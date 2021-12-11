Нутрициолог рассказала, как правильно есть фрукты и худеть

Во-первых, фрукты полезны – это факт. В них содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, фитонутриенты, ферменты.

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Во-вторых, некоторые фрукты содержат клетчатку, что хорошо для ЖКТ.

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А в-третьих, фрукты – природный сахар (фруктоза). Это углевод, который дает нам энергию, но в случае перебора провоцирует набор веса. Так как быстрые углеводы быстро повышают уровень глюкозы и выработку инсулина. Если глюкоза не будет утилизирована, то она приведет к отложению жира.

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Поэтому важно понимать, когда есть фрукты. Лучшее время – завтрак (добавляем в кашу, запеканку, творог), перекус до обеда, полдник. Вечером и на ночь лучше фрукты не есть: повышают глюкозу, дольше перевариваются.

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Также помним, что фрукты – это не десерт. То есть после плотного обеда закусить яблочком – не вариант, это вызывает процесс брожения.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Это общие правила.

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Но всё индивидуально. Например, людям с инсулинорезистентностью разрешается есть фрукты именно на десерт, чтоб лишний раз не поднимать инсулин.

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Наименее калорийными фруктами считаются:

лимон (31 ккал)

грейпфрут (35 ккал)

апельсины и мандарины (38 ккал)

груша (45 ккал)

абрикосы (48 ккал)

яблоки (37 ккал)

ананас (49 ккал)

киви (48 ккал)

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Ограничить: банан, инжир, хурма, манго.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Помните, что всё в меру. Не надо впадать в крайности: съедать по 5 яблок в день (они же полезны) или исключать вовсе.