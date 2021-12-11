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Нутрициолог рассказала, как правильно есть фрукты и худеть

Автор: Марина Настевич

"Яблоко на ужин – доктор нам не нужен". Помните такое выражение? Дружба с фруктами у всех разная. Кто-то поглощает их в неимоверных количествах - это ж витамины. Есть фруктовые диеты, детоксы. Кто-то вообще не ест. Ну максимум мандаринку и то, в Новый год.

Можно ли есть фрукты на снижении веса и как это делать правильно, рассказала в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.

Во-первых, фрукты полезны – это факт. В них содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, фитонутриенты, ферменты.

Во-вторых, некоторые фрукты содержат клетчатку, что хорошо для ЖКТ.

А в-третьих, фрукты – природный сахар (фруктоза). Это углевод, который дает нам энергию, но в случае перебора провоцирует набор веса. Так как быстрые углеводы быстро повышают уровень глюкозы и выработку инсулина. Если глюкоза не будет утилизирована, то она приведет к отложению жира.

Поэтому важно понимать, когда есть фрукты. Лучшее время – завтрак (добавляем в кашу, запеканку, творог), перекус до обеда, полдник. Вечером и на ночь лучше фрукты не есть: повышают глюкозу, дольше перевариваются.

Также помним, что фрукты – это не десерт. То есть после плотного обеда закусить яблочком – не вариант, это вызывает процесс брожения.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Это общие правила.

Но всё индивидуально. Например, людям с инсулинорезистентностью разрешается есть фрукты именно на десерт, чтоб лишний раз не поднимать инсулин.

Наименее калорийными фруктами считаются:

  • лимон (31 ккал)
  • грейпфрут (35 ккал)
  • апельсины и мандарины (38 ккал)
  • груша (45 ккал)
  • абрикосы (48 ккал)
  • яблоки (37 ккал)
  • ананас (49 ккал)
  • киви (48 ккал)


Ограничить: банан, инжир, хурма, манго.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Помните, что всё в меру. Не надо впадать в крайности: съедать по 5 яблок в день (они же полезны) или исключать вовсе.

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