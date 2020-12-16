Нутриціолог розповіла, як приготувати картоплю, щоб вона була корисною

Ми звикли чути від фахівців з харчування, картопля - це швидкі вуглеводи і що це "поганий" продукт для здоров'я. Разом з цукром і білим рисом його радять виключити з раціону взагалі. Але не поспішайте засмучуватися, якщо це ваша улюблена їжа: сучасні дослідження показують, що картопля може різнитися.

"Різниця за кількістю фітонутріентів може бути більше, ніж у 150 разів. Те, як картопля вплине на рівень цукру в крові, залежить від типу картоплі, від того, наскільки давно він був зібраний, як був приготований і з чим його подали. Глікемічний індекс може варіюватися від 40 до 85", - навела дослідження фахівець з харчування Надя Андрєєва.



Виявляється, та картопля, яку ми знаємо зараз, прийшла до нас з Чилі і Перу.

Надя Андрєєва з сім'єю (фото: happynadyaz)

"Сучасна картопля досить далека від своїх предків. Вона значно більшого розміру, ніж предок, ми підвищили її врожайність, зробили картоплю більш багатою на вуглеводи, менш багатою на клітковину і менш багатою фітонутрієнтами", - розповіла нутриціолог.



Вона додала, що, якщо порівняти синю або фіолетову перуанськиу картоплю невеликого розміру з сучасною червоною картоплею, то в ньому буде в 28 разів більше фітонутріентів, а якщо цей же перуанський сорт порівняти з білою картоплею, то в 166 разів більше фітонутрієнтів.

"Величезна Різниця. Глікемічний індекс зазвичай нижче у молодого і більш дрібної картоплі. Також глікемічний індекс нижче у сортів картоплі, які найбільш близькі до своїх диких предків, тобто у синьої і фіолетової картоплі.

На глікемічний індекс впливає спосіб приготування картоплі. У картоплі, яку запікали в духовці і подали гарячою, глікемічний індекс буде близько 85, приблизно такий же індекс буде і у картопляного пюре. Але якщо ми просто відваримо картоплю, особливо червоного і фіолетового кольору, то глікемічний індекс буде значно нижче", - запевнила спеціалістка.

"Правильна" картопля - молода картопля (фото: pixabay.com)

Яку картоплю вибрати?

Вибирайте ранні сорти, уникайте картоплю, яка довго зберігалась.

Комбінуйте картоплю з низькоглікемічними продуктами, некрохмалистими овочами, скажімо, з брокколі.

Зверніть увагу на приготування. Відварена картопля на 30% нижче за глікемічним індексом, у порівнянні з випеченою і смаженою.

Охолодіть картоплю після приготування.

"Виходить, що ідеальний картопля - молода відварна картопля, яку ви приготували заздалегідь, за день до того, як ви збираєтеся їсти, охолодили її в холодильнику і зробили з ней салат", - підсумувала Надія.

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