Чи потрібно уникати продуктів з глютеном: правда і міфи від дієтолога

Глютен - це білок, що входить до складу злакових культур, зокрема пшениці, жита, ячменю. Вміст глютену в пшениці - не менше 70% від маси зерна. Латинська назва gluten означає" клей " - саме тому глютен ще називають клейковиною. ⁣⁣⠀

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І саме за рахунок неї тісто для випічки стає в'язким, а сама випічка - пишною і пружною. Люди їдять хліб вже більше 10 тисяч років, і на даний момент клейковина є одним з найбільш часто вживаних білків на Землі.⁣⁣⠀

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Так, глютен може бути шкідливий. Однак тільки тим людям, які страждають його непереносимістю - целіакією. Це небезпечне аутоімунне захворювання, яке проявляється змінами слизової тонкого кишечника і порушеннями засвоєння їжі. Це приблизно 1% людей. ⁣ ⁣Вони не можуть вживати глютен: навіть коротка взаємодія з ним викликає жорстку відповідну реакцію імунітету. ⁣⁣



Ілюстративне фото (pexels.com)⁣⁣⠀

Людям з цим розладом доводиться дуже ретельно стежити за своїм раціоном, адже глютен використовують у виробництві різних продуктів.⁣⁣ Надмірне вживання продуктів, що містять глютен, може проявлятся проблемами з травленням, відчуттям "переповненості" в животі, здуттям, печією, виникненням запорів, а також загальним погіршенням самопочуття. ⁣⁣⠀

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Ті, хто відчуває ці неприємні симптоми, не обов'язково відразу повинні повністю виключити клейковину зі свого раціону. Достатньо лише обмежити її

Часто під час дієтотерапії аутоімунних захворювань, таких як псоріаз, гіпотиреоз, ревматоїдний артрит рекомендується обмежити або виключити з раціону продукти, які містять глютен. Деякі дослідження доводять зв'язок непереносимості глютену у дітей з проявами аутизму.⁣⁣⠀

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А всім іншим вживати глютен можна абсолютно спокійно! Майте на увазі, що клейковина не шкодить здоровим людям.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.fus)⁣⁣⠀