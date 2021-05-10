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Чи потрібно пити вітамін Д влітку: експерт дала вичерпну відповідь

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 08:38
Чи потрібно пити вітамін Д влітку: експерт дала вичерпну відповідь Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Чи потрібен додатковий прийом вітаміну D влітку? Основне джерело вітаміну D для нас не сонце, а їжа, нагадує нутриціолог Юлія Макаренкова.

На сторінці в Instagram експерт зазначила, що через сонячні промені в підшкірній жировій клітковині у нас може синтезуватися приблизно до 20% вітамін D.

І залежить від багатьох факторів:

  • від забруднень навколишнього середовища
  • від довжини хвилі УФ-променів.
  • від пігменту шкіри, більш смаглява шкіра - менше синтез вітаміну D.
  • Коли ви засмагли і ваша шкіра придбала бронзовий відтінок, то синтез вітаміну Д знижується.
  • віковий фактор. З віком зменшується кількість підшкірної жирової клітковини. Люди 60 + в зоні ризику за низькими показниками вітаміну D по крові і ризику втрати кісткової маси.

Чи потрібно пити вітамін Д влітку: експерт дала вичерпну відповідь

Шкіра пам'ятає кожне обгорання на сонці на клітинному рівні.

Якщо ви не приймаєте вітамін D влітку, ви знижуєте антиоксидантний захист,
тя УФ промені один з головних провокаторів передчасного старіння шкіри.

Під дією УФ променів запускається окислення ліпідів і підвищений ризик гіперпігментації.

Адекватний рівень втамну Д служить свого роду фотопротектором, підтримує регенерацію шкіри, має протизапальний ефект.

Оптимально дозування підбирати індивідуально виходячи із ваших показників.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік розкрила правду про підсолоджувачів. Вона розповіла про натуральні і синтетичні цукрозамінники, і пояснила які з них краще вибрати тим, хто худне.

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