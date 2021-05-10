Чи потрібно пити вітамін Д влітку: експерт дала вичерпну відповідь
Чи потрібен додатковий прийом вітаміну D влітку? Основне джерело вітаміну D для нас не сонце, а їжа, нагадує нутриціолог Юлія Макаренкова.
На сторінці в Instagram експерт зазначила, що через сонячні промені в підшкірній жировій клітковині у нас може синтезуватися приблизно до 20% вітамін D.
І залежить від багатьох факторів:
- від забруднень навколишнього середовища
- від довжини хвилі УФ-променів.
- від пігменту шкіри, більш смаглява шкіра - менше синтез вітаміну D.
- Коли ви засмагли і ваша шкіра придбала бронзовий відтінок, то синтез вітаміну Д знижується.
- віковий фактор. З віком зменшується кількість підшкірної жирової клітковини. Люди 60 + в зоні ризику за низькими показниками вітаміну D по крові і ризику втрати кісткової маси.
Шкіра пам'ятає кожне обгорання на сонці на клітинному рівні.
Якщо ви не приймаєте вітамін D влітку, ви знижуєте антиоксидантний захист,
тя УФ промені один з головних провокаторів передчасного старіння шкіри.
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Під дією УФ променів запускається окислення ліпідів і підвищений ризик гіперпігментації.
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Адекватний рівень втамну Д служить свого роду фотопротектором, підтримує регенерацію шкіри, має протизапальний ефект.
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Оптимально дозування підбирати індивідуально виходячи із ваших показників.
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