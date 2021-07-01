Як убезпечити себе від харчового отруєння влітку: прості правила

Як уникнути отруєння:

1. Не залишайте їжу поза холодильником.

Не вживайте в їжу молочні продукти або готове м'ясо, якщо вони більше двох годин перебували поза холодильником.



2. Чистота - запорука здоров'я.

Перед кожним прийомом їжі обов'язково мийте руки з милом! Обробляйте поверхні і на яких готуєте або їсте. Не вживайте немитими овочі та фрукти.





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3. Якщо продукт викликає сумніви - відмовтеся від нього.

Особливо це стосується перекусів в кафе або кіосках. Також постарайтеся не брати з собою в якості перекусу їжу, яка швидко псується. Купуйте продукти в перевірених магазинах, стежте за умовами зберігання і терміном придатності!



4. Звертайте увагу на соуси і заправки!

Найчастіше отруюються продуктами, які термічно не оброблені. Наприклад, заправками в салатах або соусами до страв.



Відмінним варіантом будуть соуси на основі з масла і спецій. Можете вибрати ароматні, нерафіновані масла, в яких є вітаміни E і A, і не обмежуватися тільки соняшниковою олією, а використовувати також інші. Масел дуже багато: можна взяти масло волоського горіха, виноградної кісточки. Гарбузове масло - "бомба" для чоловіків, воно корисно для передміхурової залози.



Не експериментуйте та будьте уважні, так ви збережете своє здоров'я і здоров'я близьких.