Як обдурити організм, якщо хочеться солодкого: дієві поради від нутриціолога



Не починайте ранок з солодкої їжі

Їжа впливає на наш організм, більш того, запускає метаболічні процеси в нашому організмі.

Почати ранок з солодкого значить отримати на весь день скачки глюкози і неврівноважений апетит.

Якщо ми говоримо про крохмалисті овочі, то їх має бути приблизно 20-30% від всіх овочів в тарілці.

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Кисле і солоне дає солодкий смак.

Лимон і сіль - буде солодко! Як? Рецептори при одночасній дії кислого і солоного можуть тимчасово змінювати свою форму і іммігрувати до солодкого. Якщо посолити шматочок лимона, можна обдурити рецептори і відчути солодкість без солодкого.

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Як закінчувати трапезу?

Рецепторів язика, які реагують на солодке, приблизно 60%. У той час як рецепторів до гіркого і кислого в рази менше. Закінчуйте прийом їжі гіркотою, наприклад, листочком рукколи. Це збалансує ваші смакові рецептори.