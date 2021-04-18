Як обдурити організм, якщо хочеться солодкого: дієві поради від нутриціолога

Бажання з'їсти солодке іноді буває настільки непереборним, що ми не можемо собі відмовити. Добре, якщо це разові акції, а якщо така тягая спостерігається постійно. Нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла про важливі правила солодощів, які допоможуть впоратися з бажанням спокуситися на цукор.
На сторінці в Instagram експерт назвала топ-3 хитрощі, які допоможуть впоратися з бажанням перехопити щось солодке.
Не починайте ранок з солодкої їжі
Їжа впливає на наш організм, більш того, запускає метаболічні процеси в нашому організмі.
Почати ранок з солодкого значить отримати на весь день скачки глюкози і неврівноважений апетит.
Якщо ми говоримо про крохмалисті овочі, то їх має бути приблизно 20-30% від всіх овочів в тарілці.
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Кисле і солоне дає солодкий смак.
Лимон і сіль - буде солодко! Як? Рецептори при одночасній дії кислого і солоного можуть тимчасово змінювати свою форму і іммігрувати до солодкого. Якщо посолити шматочок лимона, можна обдурити рецептори і відчути солодкість без солодкого.
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Як закінчувати трапезу?
Рецепторів язика, які реагують на солодке, приблизно 60%. У той час як рецепторів до гіркого і кислого в рази менше. Закінчуйте прийом їжі гіркотою, наприклад, листочком рукколи. Це збалансує ваші смакові рецептори.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла навчила збалансовано харчуватися під час посту.
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