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Як обдурити організм, якщо хочеться солодкого: дієві поради від нутриціолога

Автор: Lite

Бажання з'їсти солодке іноді буває настільки непереборним, що ми не можемо собі відмовити. Добре, якщо це разові акції, а якщо така тягая спостерігається постійно. Нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла про важливі правила солодощів, які допоможуть впоратися з бажанням спокуситися на цукор.

На сторінці в Instagram експерт назвала топ-3 хитрощі, які допоможуть впоратися з бажанням перехопити щось солодке.


Не починайте ранок з солодкої їжі

Їжа впливає на наш організм, більш того, запускає метаболічні процеси в нашому організмі.

Почати ранок з солодкого значить отримати на весь день скачки глюкози і неврівноважений апетит.

Якщо ми говоримо про крохмалисті овочі, то їх має бути приблизно 20-30% від всіх овочів в тарілці.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кисле і солоне дає солодкий смак.

Лимон і сіль - буде солодко! Як? Рецептори при одночасній дії кислого і солоного можуть тимчасово змінювати свою форму і іммігрувати до солодкого. Якщо посолити шматочок лимона, можна обдурити рецептори і відчути солодкість без солодкого.

Як закінчувати трапезу?

Рецепторів язика, які реагують на солодке, приблизно 60%. У той час як рецепторів до гіркого і кислого в рази менше. Закінчуйте прийом їжі гіркотою, наприклад, листочком рукколи. Це збалансує ваші смакові рецептори.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла навчила збалансовано харчуватися під час посту.

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Новини України дієтологздоровое питание
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