Крім печива і бутербродів: нутриціолог дала список корисних і смачних перекусів

Нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, що неправильно вважати, що перекушування - апріорі некорисно. Наприклад, підкреслила спеціалістка, для тих, хто працює над відновленням функції надниркових залоз, хто багато тренується, також при вагітності і грудному вигодовуванні - перекуси можуть бути необхідні.

"Що ми чекаємо від перекусів? Щоб вони були смачні, задовольняли голод і при цьому не викликали різкий стрибок рівня цукру в крові. Перекус крекерами або великою чашкою фруктів може викликати досить різкий сплеск рівня цукру в крові і через годину, а то й півгодини, ви знову будете голодною", - розповіла Надя.

Вона додала, що, в залежності від того, заради чого ви включаєте перекус в свій раціон і з яким аспектом здоров'я ви працюєте, перекуси можуть бути або низьковуглеводні, або з середнім вмістом вуглеводів, приблизно 15 грам вуглеводів. Низковуглеводний перекус буде включати помітно менше вуглеводів, близько 5-7 грам.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Приклади низьковуглеводних перекусів:

(важливо: включайте молочні продукти, тільки якщо у вас немає непереносимості, проблем з шкт, аутоімунних захворювань, запальних процесів)