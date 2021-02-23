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Крім печива і бутербродів: нутриціолог дала список корисних і смачних перекусів

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 19:07
Крім печива і бутербродів: нутриціолог дала список корисних і смачних перекусів Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Lite

Нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, що неправильно вважати, що перекушування - апріорі некорисно. Наприклад, підкреслила спеціалістка, для тих, хто працює над відновленням функції надниркових залоз, хто багато тренується, також при вагітності і грудному вигодовуванні - перекуси можуть бути необхідні.

Вона дала цілу список корисних перекусів у своєму Instagram.

"Що ми чекаємо від перекусів? Щоб вони були смачні, задовольняли голод і при цьому не викликали різкий стрибок рівня цукру в крові. Перекус крекерами або великою чашкою фруктів може викликати досить різкий сплеск рівня цукру в крові і через годину, а то й півгодини, ви знову будете голодною", - розповіла Надя.

Вона додала, що, в залежності від того, заради чого ви включаєте перекус в свій раціон і з яким аспектом здоров'я ви працюєте, перекуси можуть бути або низьковуглеводні, або з середнім вмістом вуглеводів, приблизно 15 грам вуглеводів. Низковуглеводний перекус буде включати помітно менше вуглеводів, близько 5-7 грам.

Крім печива і бутербродів: нутриціолог дала список корисних і смачних перекусів

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Приклади низьковуглеводних перекусів:

(важливо: включайте молочні продукти, тільки якщо у вас немає непереносимості, проблем з шкт, аутоімунних захворювань, запальних процесів)

  • Будь-які горіхи та насіння: мигдаль, волоські горіхи, пекан, макадамія, гарбузове насіння.
  • Якщо ви добре переносите молочні продукти, то це може бути близько 100 г жирного йогурту і невелика жменька ягід (близько 10 голубик або 5 черник).
  • Трохи рікотти і приблизно 30 грам малини або будь-якої іншої ягоди.
  • Якісний сир з кількома паличками селери.
  • Гуакамоле з половинки авокадо, зі шматочками болгарського перцю або свіжим селерою.
  • Чашка салату з руколою, горіхами, оливковою олією і соком лимона.
  • Відварене яйце з сіллю і перцем, зі шматочком авокадо і підсушеними водоростями.
  • Кілька маленьких помідорів зі шматочком моцарелли.
  • Оливки і будь-які сирі овочі на вибір. Наприклад, шматочок брокколі або цвітної капусти.
  • Просто авокадо з сіллю, перцем і лимонним соком.
  • Сардини з шматочками огірка або болгарського перцю.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чим замінити яйця: не програєте в смаку, виграєте в корисності.

Також фахівець розповіла, як відновити організм при синдромі хронічної втоми.

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