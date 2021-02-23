Кроме печенек и бутербродов: нутрициолог дала список полезных и вкусных перекусов
Нутрициолог Надя Андреева рассказала, что неправильным будет считать, что перекусы - априори неполезно. Например, подчеркнула специалистка, для тех, кто работает над восстановлением функции надпочечников, кто много тренируется, также при беременности и грудном вскармливании - перекусы могут быть необходимы.
Она дала целый список полезных перекусов в своем Instagram.
"Что мы ждем от перекусов? Чтобы они были вкусные, удовлетворяли голод и при этом не вызвали резкий скачок уровня сахара в крови. Перекус крекерами или большой чашкой фруктов может вызвать достаточно резкий всплеск уровня сахара в крови и через час, а то и полчаса, вы опять будете голодной", - рассказала Надя.
Она добавила, что, в зависимости от того, ради чего вы включаете перекус в свой рацион и с каким аспектом здоровья вы работаете, перекусы могут быть либо низкоуглеводные, либо со средним содержанием углеводов, примерно 15 грамм углеводов. Низкоуглеводный перекус будет включать заметно меньше углеводов, около 5-7 грамм.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Примеры низкоуглеводных перекусов:
(важно: включайте молочные продукты, только если у вас нет непереносимости, проблем с жкт, аутоиммунных заболеваний, воспалительных процессов)
- Любые орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, пекан, макадамия, тыквенные семечки.
- Если вы хорошо переносите молочные продукты, то это может быть около 100 грамм жирного йогурта и небольшая горсточка ягод (около 10 голубик или 5 черник).
- Немного рикотты и примерно 30 грамм малины или любой другой ягоды.
- Качественный сыр с несколькими палочками сельдерея.
- Гуакамоле из половинки авокадо, с кусочками болгарского перца или свежим сельдереем.
- Чашка салата с рукколой, орехами, оливковым маслом и соком лимона.
- Отварное яйцо с солью и перцем, с кусочком авокадо и подсушенными водорослями.
- Несколько маленьких помидорок с кусочком моцареллы.
- Оливки и любые сырые овощи на выбор. Например, кусочек брокколи или цветной капусты.
- Просто авокадо с солью, перцем и лимонным соком.
- Сардины с кусочками огурца или болгарского перца.
Напомним, нутрициолог рассказала, чем заменить яйца: не проиграете во вкусе, выиграете в полезности.
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