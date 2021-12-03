У період епідемій: нутриціолог назвала природний антисептик, який бореться з вірусами

Яблуко (фото: pexels.com)

Яблучний оцет благотворно впливає на організм людини, він корисний для шкіри, волосся, суглобів, центральної нервової системи та інших органів. Він містить вітаміни А, В1, В2, В6, С і Е, пектин, яблучну і пантотенову кислоти, а також калій, фосфор, кальцій, магній і мідь. ⠀

Причини додати яблучний оцет в свій раціон:

1. Калій і магній, що міститься в яблучному оцті, сприяють зміцненню серця і підтримці його м'язового тонусу.

2. Яблучний оцет позитивно впливає на організм, відновлюючи і зміцнюючи нервову систему, блокуючи нервові розлади, депресії, безсоння.

3. Він містить кальцій, який повертає бадьорість.

4. Є природним антисептиком, який бореться з вірусами і бактеріями і підтримує організм в період ослабленості імунітету.

В результаті дії яблучного оцту імунна система активізує захисну функцію проти стафілококів, стрептококів, пневмококів. Приміряйте його в період епідемій.

Яблучний оцет можна зробити самим (фото: pexels.com)

5. Допомагає при кандиді і молочниці.

6. Антиглікемічні властивості яблучного оцту сприяють поліпшенню чутливості до інсуліну і управління рівнем цукру в крові.

7. Яблучний оцет зміцнює судини, покращує кровотік, послаблює набряки, попереджає варикоз, але при подібних проблемах не варто займатися самолікуванням, щоб хвороба не прогресувала.

8. Допоможе очистити шкіру.

Можна додати в воду в пропорції (50 мл оцту на 100 мл води) - і протирати проблемні ділянки шкіри.

Або додати чашку оцту в ванну, допоможе збалансувати PH вашої шкіри.

9. Приймайте яблучний оцет при алергії, він допоможе вивести слиз з організму.

10. І найголовніше, навіщо його приймають всі фахівці нутриціології в світі - він підвищує кислотність, чим сприяє кращому засвоєнню білка в раціоні та інших поживних речовин.

Як пити яблучний оцет

1 ч. л. на півсклянки теплої води - не гарячої!

3 рази на день до прийому їжі.

Протипоказання в застосуванні яблучного оцту:

людям, які мають захворювання слизової оболонки, страждають від виразки шлунка, гастриту, панкреатиту, опіків слизових, а також при підвищеній кислотності. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.