У період епідемій: нутриціолог назвала природний антисептик, який бореться з вірусами

Якщо і існує продукт, який всім потрібно мати в будинку в період епідемій - це яблучний оцет. Цей природний антисептик бореться з вірусами і бактеріями і підтримує організм, коли імунітет особливо ослаблений.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс. ⠀
Яблучний оцет благотворно впливає на організм людини, він корисний для шкіри, волосся, суглобів, центральної нервової системи та інших органів. Він містить вітаміни А, В1, В2, В6, С і Е, пектин, яблучну і пантотенову кислоти, а також калій, фосфор, кальцій, магній і мідь. ⠀
1. Калій і магній, що міститься в яблучному оцті, сприяють зміцненню серця і підтримці його м'язового тонусу.
2. Яблучний оцет позитивно впливає на організм, відновлюючи і зміцнюючи нервову систему, блокуючи нервові розлади, депресії, безсоння.
3. Він містить кальцій, який повертає бадьорість.
4. Є природним антисептиком, який бореться з вірусами і бактеріями і підтримує організм в період ослабленості імунітету.
В результаті дії яблучного оцту імунна система активізує захисну функцію проти стафілококів, стрептококів, пневмококів. Приміряйте його в період епідемій.
Яблучний оцет можна зробити самим (фото: pexels.com)
5. Допомагає при кандиді і молочниці.
6. Антиглікемічні властивості яблучного оцту сприяють поліпшенню чутливості до інсуліну і управління рівнем цукру в крові.
7. Яблучний оцет зміцнює судини, покращує кровотік, послаблює набряки, попереджає варикоз, але при подібних проблемах не варто займатися самолікуванням, щоб хвороба не прогресувала.
8. Допоможе очистити шкіру.
9. Приймайте яблучний оцет при алергії, він допоможе вивести слиз з організму.
10. І найголовніше, навіщо його приймають всі фахівці нутриціології в світі - він підвищує кислотність, чим сприяє кращому засвоєнню білка в раціоні та інших поживних речовин.
Протипоказання в застосуванні яблучного оцту:
людям, які мають захворювання слизової оболонки, страждають від виразки шлунка, гастриту, панкреатиту, опіків слизових, а також при підвищеній кислотності. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог назвала продукти для природного очищення організму.