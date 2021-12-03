В период эпидемий: нутрициолог назвала природный антисептик, который борется с вирусами

Если и существует продукт, который всем нужно иметь в доме в период эпидемий - это яблочный уксус. Этот природный антисептик борется с вирусами и бактериями и поддерживает организм, когда иммунитет особенно ослаблен.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс. ⠀
Яблочный уксус благотворно влияет на организм человека, он полезен для кожи, волос, суставов, центральной нервной системы и других органов. Он содержит витамины А, В1, В2, В6, С и Е, пектин, яблочную и пантотеновую кислоты, а также калий, фосфор, кальций, магний и медь. ⠀
1. Калий и магний, который содержится в яблочном уксусе, способствуют укреплению сердца и поддержанию его мышечного тонуса.
2. Яблочный уксус положительно влияет на организм, восстанавливая и укрепляя нервную систему, блокируя нервные расстройства, депрессии, бессонницу.
3. Он содержит кальций, который возвращает бодрость.
4. Является природным антисептиком, который борется с вирусами и бактериями и поддерживает организм в период ослабленности иммунитета.
В результате действия яблочного уксуса иммунная система активизирует защитную функцию против стафилококков, стрептококков, пневмококков. Примеряйте его в период эпидемий.
Яблочный уксус можно сделать самим (фото: pexels.com)
5. Помогает при кандиде и молочнице.
6. Антигликемические свойства яблочного уксуса способствуют улучшению чувствительности к инсулину и управлению уровнем сахара в крови.
7. Яблочный уксус укрепляет сосуды, улучшает кровоток, ослабляет отеки, предупреждает варикоз, но при подобных проблемах не стоит заниматься самолечением, чтобы болезнь не прогрессировала.
8. Поможет очистить кожу.
9. Принимайте яблочный уксус при аллергии - он поможет вывести слизь из организма.
10. И самое главное, зачем его принимают все специалисты нутрициологии в мире - он повышает кислотность, чем способствует лучшему усвоению белка в рационе и других питательных веществ.
Противопоказания в применении яблочного уксуса:
людям, которые имеют заболевания слизистой оболочки, страдают от язвы желудка, гастрита, панкреатита, ожогов слизистых, а также при повышенной кислотности. Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала продукты для естественного очищения организма.