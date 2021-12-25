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Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога

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Субота 25 грудня 2021 08:37
Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Багато хто знає, що алкоголь дуже калорійний і від нього поправляються. При цьому дуже хочеться на свята випити в компанії друзів або сім'ї, та й просто іноді себе побалувати келихом вина.

Нутриціолог Олена Піддубна поділилася в Instagram корисними лайфхаками, які допоможуть мінімізувати шкоду алкоголю для фігури.

Алкоголь - це вуглевод. Причому простий. Тому завжди дає легкий стрибок інсуліну з подальшим підвищенням апетиту. І бажання поїсти навіть після 1 келиха вина - логічно.

У засвоєнні алкоголю беруть участь молекули жиру і води. Вони є в самому організмі людини. Але якщо ми будемо давати ці молекули через їжу - ефект сп'яніння буде сповільнюватися, а процес нейтралізації випитого - прискорюватися.

Тож… ідеальна закуска під алкоголь виключає складнозасвоювані вуглеводи. Але обов'язково містить в собі жири, білки і клітковину.

Наприклад:

  • Всі види фруктів і ягід;
  • Горіхи і насіння;

Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога

  • Кокосові та фруктові чіпси;
  • Сир витриманий або молодий;
  • Сир-косичка (краще з козячого молока)
  • Паштет;
  • Хумус або бабагануш;
  • Гуакомолле;
  • Оливки і маслини;

Як пити алкоголь і не товстіти: лайфхаки від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • В'ялені томати;
  • Всі варіації печених / гриль овочів;
  • Нарізка соломкою свіжих овочів (огірок, морква, перець);
  • Нежирні сорти риби і морепродуктів.


З усіх цих продуктів можна зробити компасну тарілку закусок або легкий салат. Мій Улюблений варіант - рукола, томати, слайди козячого сиру, креветки, в'ялені томати, спеції, оливкова олія.

Вся подібна їжа дасть нам ситість і молекули жиру. А воду - для запуску більш швидкого засвоєння алкоголю - п'ємо просто зі склянки в перервах між ковтками улюбленого вина.

Раніше нутриціолог поділилася списком продуктів для здоров'я взимку, які зміцнять організм і здоров'я.

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