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Харчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організму

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Понеділок 08 листопада 2021 13:36
Харчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організму Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Більшість жінок стикаються з проблемою, що в "ці дні" їх тягне на все шкідливе і солодке. Пов'язано це з тим, що нервові клітини смакового апарату, сприймаючи солодкість або жир, дають сигнал до вироблення опіоїдів, в тому числі і ендорфінів - хімічних сполук, які виробляються в головному мозку і приносять задоволення і заспокоєння. Недарма їжа для багатьох залишається найдоступнішим джерелом задоволення. Але грамотна робота з харчуванням може вас застерегти і допомогти в цьому.

Дуже важливо це регулювати, тому що в цей період організм налаштований запасати. Відповідно, всі шкідливості і солодощі дадуть ще більший набряк і відкладуться на всіх непотрібних місцях. Як же впоратися з жором під час місячних, розповіла в Instagram дієтолог Людмила Нікітюк.

Харчування в критичні дні:

1. Фолікулярна ФАЗА ( 7-10 днів) - витрачання ресурсів.

У цей період, як правило, немає жору і ми відчуваємо себе легко і комфортно:

  • збільшується швидкість обміну речовин
  • емоційний підйом
  • збільшуються естрогени

Найкраще додати в раціон продукти з фітоестрогенами і залізом:

1) бобові, цвітна капуста, брокколі, насіння гарбуза, листові овочі, авокадо, лимон, грейпфрут, апельсин, гранат, яблука;
2) проростки насіння
3) червоне м'ясо

Харчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організму

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Овуляція (3-4 дні) - бадьорість і енергійність.

У цей період організм менше потребує вуглеводів, тому що гормональний фон і без них забезпечує нам заряд енергії:

  • висока концентрація ЛГ і ФСГ
  • висока концентрація естрогенів
  • збільшується витрата жирів
  • падає апетит

Рекомендується додати в раціон:

- Цільнозернові каші
- Продукти, багаті антиоксидантами: ягоди, листова зелень, овочі.
- Оливкова олія, лляне насіння, жирні сорти риби.

Дуже важливо обмежити кофеїн. Особливо тим, хто планує вагітність. 4 чашки кави в день знижують ймовірність зачаття в чверть.

Харчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організмуХарчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організмуХарчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організмуХарчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організмуІлюстративне фото (instagram.com/dietolog_mila)

Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку.

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