Харчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організму

Більшість жінок стикаються з проблемою, що в "ці дні" їх тягне на все шкідливе і солодке. Пов'язано це з тим, що нервові клітини смакового апарату, сприймаючи солодкість або жир, дають сигнал до вироблення опіоїдів, в тому числі і ендорфінів - хімічних сполук, які виробляються в головному мозку і приносять задоволення і заспокоєння. Недарма їжа для багатьох залишається найдоступнішим джерелом задоволення. Але грамотна робота з харчуванням може вас застерегти і допомогти в цьому.

Дуже важливо це регулювати, тому що в цей період організм налаштований запасати. Відповідно, всі шкідливості і солодощі дадуть ще більший набряк і відкладуться на всіх непотрібних місцях. Як же впоратися з жором під час місячних, розповіла в Instagram дієтолог Людмила Нікітюк.

Харчування в критичні дні:

1. Фолікулярна ФАЗА ( 7-10 днів) - витрачання ресурсів.

⠀

У цей період, як правило, немає жору і ми відчуваємо себе легко і комфортно:

збільшується швидкість обміну речовин

емоційний підйом

збільшуються естрогени

⠀Найкраще додати в раціон продукти з фітоестрогенами і залізом:



1) бобові, цвітна капуста, брокколі, насіння гарбуза, листові овочі, авокадо, лимон, грейпфрут, апельсин, гранат, яблука;

2) проростки насіння

3) червоне м'ясо





Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Овуляція (3-4 дні) - бадьорість і енергійність.

⠀

У цей період організм менше потребує вуглеводів, тому що гормональний фон і без них забезпечує нам заряд енергії:

висока концентрація ЛГ і ФСГ

висока концентрація естрогенів

збільшується витрата жирів

падає апетит

⠀Рекомендується додати в раціон:

- Цільнозернові каші

- Продукти, багаті антиоксидантами: ягоди, листова зелень, овочі.

- Оливкова олія, лляне насіння, жирні сорти риби.



Дуже важливо обмежити кофеїн. Особливо тим, хто планує вагітність. 4 чашки кави в день знижують ймовірність зачаття в чверть.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_mila)