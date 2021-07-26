Список простих продуктів: нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку
Печінка - найголовніша біохімічна фабрика нашого організму, тим більше, що ми з нею дуже схожі.
Трудяжка-печінка - найбільший орган нашого тіла (після шкіри), її маса становить від 1,5 до 2 кг.
Подібно до того, як шкіра захищає наш організм від впливу шкідливих факторів ззовні, печінка захищає нас від шкідливих речовин, що потрапили з їжею і токсинів, що утворюються при травленні і в результаті життєдіяльності мікрофлори, розповіла Анна Біоторіум у своєму Instagram.
- Вона перекачує 1,5 л крові в хвилину, нейтралізуючи зло, точніше екзо- і ендотоксини, фільтруючи бактерії, видаляючи з організму продукти розпаду білків і синтезуючи нові білки, жири і вуглеводи і т. п.
- Печінка - справжня жінка, тому на неї покладено більше 300 функцій, і хворіти їй заборонено. Тому дуже часто ми допомагаємо нашому шлунку, кишечнику, замислюємося про серце, тренуємо мозок, але про неї забуваємо.
А вона тим часом нам посилає сигнали лиха у вигляді всяких алергій, екзем, пігментних плям, втоми, безсоння, сухості шкіри тощо, але ми наполегливо цього не помічаємо.
Їсти корисну їжу - дорівнює допомагати печінці (фото: pexels.com)
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Гепатопротектори - це продукти, які підтримують, відновлюють і захищають клітини печінки.
Список гепатопротекторів - прості продукти
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Авокадо: натуральне джерело глутатіону, найважливішого ферменту необхідного для детоксикації в печінці.
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Ягода: містять велику кількість антиоксидантів-поліфенолів, що захищають печінку від пошкоджень.
- Розторопша: діюча речовина силімарин-має антиоксидантну дію, захищає клітини печінки від руйнування, стимулює відтік жовчі і виведення токсинів.
- Яблуко: пектин пов'язує і виводить токсини, холестерин, солі важких металів.
- Буряк: містить бетаціанін, що стимулює роботу печінкових клітин і володіє антиоксидантною дією (захищає клітини від пошкодження). Нормалізує рівень холестерину, зменшуючи ЛПНЩ ("поганий" холестерин).
- Гарбуз: є натуральним джерелом пектинів, рибофлавіну, бета-каротину і ніацину, що прискорюють регенерацію мембран гепатоцитів.
Також додайте в свій раціон волоські горіхи, топінамбур, ламінарію і кунжутне насіння.
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