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Список простих продуктів: нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку

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Понеділок 26 липня 2021 19:01
Список простих продуктів: нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку Печінка скаже спасибі за корисну їжу (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Печінка - найголовніша біохімічна фабрика нашого організму, тим більше, що ми з нею дуже схожі.

Трудяжка-печінка - найбільший орган нашого тіла (після шкіри), її маса становить від 1,5 до 2 кг.

Подібно до того, як шкіра захищає наш організм від впливу шкідливих факторів ззовні, печінка захищає нас від шкідливих речовин, що потрапили з їжею і токсинів, що утворюються при травленні і в результаті життєдіяльності мікрофлори, розповіла Анна Біоторіум у своєму Instagram.

  • Вона перекачує 1,5 л крові в хвилину, нейтралізуючи зло, точніше екзо- і ендотоксини, фільтруючи бактерії, видаляючи з організму продукти розпаду білків і синтезуючи нові білки, жири і вуглеводи і т. п.
  • Печінка - справжня жінка, тому на неї покладено більше 300 функцій, і хворіти їй заборонено. Тому дуже часто ми допомагаємо нашому шлунку, кишечнику, замислюємося про серце, тренуємо мозок, але про неї забуваємо.

А вона тим часом нам посилає сигнали лиха у вигляді всяких алергій, екзем, пігментних плям, втоми, безсоння, сухості шкіри тощо, але ми наполегливо цього не помічаємо.

Список простих продуктів: нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку

Їсти корисну їжу - дорівнює допомагати печінці (фото: pexels.com)

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Гепатопротектори - це продукти, які підтримують, відновлюють і захищають клітини печінки.

Список гепатопротекторів - прості продукти

  • Авокадо: натуральне джерело глутатіону, найважливішого ферменту необхідного для детоксикації в печінці.

  • Ягода: містять велику кількість антиоксидантів-поліфенолів, що захищають печінку від пошкоджень.

  • Розторопша: діюча речовина силімарин-має антиоксидантну дію, захищає клітини печінки від руйнування, стимулює відтік жовчі і виведення токсинів.
  • Яблуко: пектин пов'язує і виводить токсини, холестерин, солі важких металів.
  • Буряк: містить бетаціанін, що стимулює роботу печінкових клітин і володіє антиоксидантною дією (захищає клітини від пошкодження). Нормалізує рівень холестерину, зменшуючи ЛПНЩ ("поганий" холестерин).
  • Гарбуз: є натуральним джерелом пектинів, рибофлавіну, бета-каротину і ніацину, що прискорюють регенерацію мембран гепатоцитів.

Також додайте в свій раціон волоські горіхи, топінамбур, ламінарію і кунжутне насіння.

Раніше нутриціолог назвала головні засоби від похмілля, що дісйно працюють.

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