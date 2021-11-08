Харчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організму

Більшість жінок стикаються з проблемою, що в "ці дні" їх тягне на все шкідливе і солодке. Пов'язано це з тим, що нервові клітини смакового апарату, сприймаючи солодкість або жир, дають сигнал до вироблення опіоїдів, в тому числі і ендорфінів - хімічних сполук, які виробляються в головному мозку і приносять задоволення і заспокоєння. Недарма їжа для багатьох залишається найдоступнішим джерелом задоволення. Але грамотна робота з харчуванням може вас застерегти і допомогти в цьому.
Дуже важливо це регулювати, тому що в цей період організм налаштований запасати. Відповідно, всі шкідливості і солодощі дадуть ще більший набряк і відкладуться на всіх непотрібних місцях. Як же впоратися з жором під час місячних, розповіла в Instagram дієтолог Людмила Нікітюк.
1. Фолікулярна ФАЗА ( 7-10 днів) - витрачання ресурсів.
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У цей період, як правило, немає жору і ми відчуваємо себе легко і комфортно:
⠀Найкраще додати в раціон продукти з фітоестрогенами і залізом:
1) бобові, цвітна капуста, брокколі, насіння гарбуза, листові овочі, авокадо, лимон, грейпфрут, апельсин, гранат, яблука;
2) проростки насіння
3) червоне м'ясо
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Овуляція (3-4 дні) - бадьорість і енергійність.
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У цей період організм менше потребує вуглеводів, тому що гормональний фон і без них забезпечує нам заряд енергії:
⠀Рекомендується додати в раціон:
- Цільнозернові каші
- Продукти, багаті антиоксидантами: ягоди, листова зелень, овочі.
- Оливкова олія, лляне насіння, жирні сорти риби.
Дуже важливо обмежити кофеїн. Особливо тим, хто планує вагітність. 4 чашки кави в день знижують ймовірність зачаття в чверть.
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