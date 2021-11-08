Харчування під час місячних: дієтолог розповіла, як не переїдати і допомогти організму

Харчування в критичні дні:

1. Фолікулярна ФАЗА ( 7-10 днів) - витрачання ресурсів.

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У цей період, як правило, немає жору і ми відчуваємо себе легко і комфортно:

збільшується швидкість обміну речовин

емоційний підйом

збільшуються естрогени

⠀Найкраще додати в раціон продукти з фітоестрогенами і залізом:



1) бобові, цвітна капуста, брокколі, насіння гарбуза, листові овочі, авокадо, лимон, грейпфрут, апельсин, гранат, яблука;

2) проростки насіння

3) червоне м'ясо





Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Овуляція (3-4 дні) - бадьорість і енергійність.

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У цей період організм менше потребує вуглеводів, тому що гормональний фон і без них забезпечує нам заряд енергії:

висока концентрація ЛГ і ФСГ

висока концентрація естрогенів

збільшується витрата жирів

падає апетит

⠀Рекомендується додати в раціон:

- Цільнозернові каші

- Продукти, багаті антиоксидантами: ягоди, листова зелень, овочі.

- Оливкова олія, лляне насіння, жирні сорти риби.



Дуже важливо обмежити кофеїн. Особливо тим, хто планує вагітність. 4 чашки кави в день знижують ймовірність зачаття в чверть.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_mila)