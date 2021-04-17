Як харчуватися в піст з користю: топ-5 секретів від дієтолога

Вченими доведено, що при правильному підході, піст знижує ризик серцево-судинних захворювань і покращує показники здоров'я. Раціональний підхід до свого меню в цей період, а також кілька простих порад дозволять вам зберегти і примножити життєву енергію.



До початку посту людям з хронічними захворюваннями, а також вагітним жінкам, які годують груддю рекомендується проконсультуватися з лікарем і духовним наставником.



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Для всіх інших віруючих є прості рекомендації, які дозволять легко і з користю для здоров'я провести цей важливий, з духовної точки зору, період:



1. Баланс білка. Так як основа православного посту – це відмова від продуктів тваринного походження, дуже важливо стежити за тим, щоб у раціоні була достатня кількість рослинного білка. Віддайте перевагу бобовим (сочевиця, горох, квасоля), горіхам (фісташки, мигдаль, фундук) , крупам (гречка, рис, пшениця), овочам (редис, перець, буряк, капуста).



2. Правильна композиція тарілки. В православний піст споживається більше вуглеводів і тому, як наслідок, можливі скачки цукру. Балансуємо тарілку корисними жирами (лляна та оливкова олія ідеально для заправки страв) і клітковиною (овочі і зелені салати).



3. Достатня кількість клітковини. Клітковина забезпечує травлення і добре впливає на рівень цукру та інсуліну. Включайте в меню цільні злаки: гречку , кіноа, дикий рис/ ягоди/ фрукти/ овочі і зелень.

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