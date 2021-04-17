Как питаться в пост с пользой: топ-5 секретов от диетолога

Учеными доказано, что при правильном подходе, пост снижает риск сердечнососудистых заболеваний и улучшает показатели здоровья. Рациональный подход к своему меню в этот период, а также несколько простых советов позволят вам сохранить и приумножить жизненную энергию.



До начала поста людям с хроническими заболеваниями, а также беременным кормящим женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом и духовным наставником.



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Для всех остальных постящихся есть простые рекомендации, которые позволят легко и с пользой для здоровья провести этот важный, с духовной точки зрения, период:



1. Баланс белка. Так как основа православного поста – это отказ от продуктов животного происхождения, очень важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество растительного белка. Отдайте предпочтение бобовым (чечевица, горох, фасоль), орехам (фисташки, миндаль, фундук) , крупам (гречка, рис, пшеница), овощам (редис, перец, свекла, капуста).



2. Правильная композиция тарелки. В православный пост потребляется больше углеводов и поэтому, как следствие, возможны скачки сахара. Балансируем тарелку полезными жирами (льняное и оливковое масло идеально для заправки блюд) и клетчаткой (овощи и зеленые салаты).



3. Достаточное количество клетчатки. Клетчатка обеспечивает пищеварение и хорошо влияет на уровень сахара и инсулина. Включайте в меню цельные злаки: гречку , киноа, дикий рис/ ягоды/ фрукты/ овощи и зелень.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)