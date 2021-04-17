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Как питаться в пост с пользой: топ-5 секретов от диетолога

Автор: Lite

Пост для верующего человека – особое время. Однако, это не только время для духовной работы над собой, это еще и период для улучшения общего состояния организма, конечно, если питаться правильно и соблюдать определенные рекомендации.

Диетолог Ольга Безуглая в Instagram рассказала, как питаться в пост с пользой.

Учеными доказано, что при правильном подходе, пост снижает риск сердечнососудистых заболеваний и улучшает показатели здоровья. Рациональный подход к своему меню в этот период, а также несколько простых советов позволят вам сохранить и приумножить жизненную энергию.

До начала поста людям с хроническими заболеваниями, а также беременным кормящим женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом и духовным наставником.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для всех остальных постящихся есть простые рекомендации, которые позволят легко и с пользой для здоровья провести этот важный, с духовной точки зрения, период:

1. Баланс белка. Так как основа православного поста – это отказ от продуктов животного происхождения, очень важно следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество растительного белка. Отдайте предпочтение бобовым (чечевица, горох, фасоль), орехам (фисташки, миндаль, фундук) , крупам (гречка, рис, пшеница), овощам (редис, перец, свекла, капуста).

2. Правильная композиция тарелки. В православный пост потребляется больше углеводов и поэтому, как следствие, возможны скачки сахара. Балансируем тарелку полезными жирами (льняное и оливковое масло идеально для заправки блюд) и клетчаткой (овощи и зеленые салаты).

3. Достаточное количество клетчатки. Клетчатка обеспечивает пищеварение и хорошо влияет на уровень сахара и инсулина. Включайте в меню цельные злаки: гречку , киноа, дикий рис/ ягоды/ фрукты/ овощи и зелень.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как улучшить вкус еды.

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