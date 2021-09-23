Поганий сон і мігрені: нутриціолог назвала один засіб для зняття стресу

Магній потрібен і дітям, в дорослим (фото: pexels.com)

Що провокує недолік магнію

стрес

алкоголь

кава

чорний чай

крупи (магній вимивається через фітинової кислоти)

соєві продукти

цукор

надлишок кальцію

лікарські препарати

⠀Спокійний сон і ніяких мігрені (фото: pexels.com)

Симптоми, що вказують на недолік магнію

головний біль мігрень відчуття слабкості і втоми судома ненормальний серцевий ритм пристрасть до шоколаду безсоння або поганий сон дратівливість занепокоєння депресія алергія неприємний запах тіла запір карієс камені в нирках

Магній - мінерал, який через шкіру засвоюється краще, ніж при прийомі всередину, тому на Заході і в Америці сіль Епсома надзвичайно популярна.

Якщо ви отримуєте магній через шкіру, то можна уникнути побічних ефектів, пов'язаних з внутрішнім застосуванням магнію, таких, як діарея. При цьому при прийомі всередину магній має властивість вимивати інші корисні мінерали.

Особливо корисні ванни з сіллю Епсома (фото: pexels.com)⠀

Я люблю англійську сіль за те, що вона - найкращий зовнішній засіб при дерматиті, алергії і артриті. Вона просто витягує всі токсини так, що шкіра стає м'якою і бархатистою, болі в суглобах проходять або значно слабшають.

Крім того, магнію сульфат - один з важливих компонентів формування протеїну, будь це головний мозок або суглоби, також необхідний для природного очищення тіла від токсинів.

Ванни з сіллю Епсома приймають не більше 2-3 разів на тиждень. Прийом ванни - 15-20 хвилин. Перед ванною обов'язково випити багато води.⠀

Така ванна розслабляє тіло і заспокоює нерви, допомагає з втомленими м'язами і хворими суглобами.

Необхідно 500-1000 гр на ванну. Якщо мета схуднути, то можна покласти більше.

Ванночка для ніг з сіллю Епсома: 100-200 гр солі, щоб зняти втому, напругу і набряки.

Мій син в таких ваннах вже з року. Як тільки він чіпляє ГРЗ або щось в цьому роді, відразу роблю йому ванну з цією сіллю.