Поганий сон і мігрені: нутриціолог назвала один засіб для зняття стресу

Вчені припускають, що близько 80 % людей страждають через нестачу цього мінералу в організмі, навіть не здогадуючись про це.
Магній - важливий і забутий мінерал, від нестачі якого може розвинутися не тільки безсоння і депресія, але і атеросклероз і хвороби серця, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.
Магній - мінерал, який через шкіру засвоюється краще, ніж при прийомі всередину, тому на Заході і в Америці сіль Епсома надзвичайно популярна.
Якщо ви отримуєте магній через шкіру, то можна уникнути побічних ефектів, пов'язаних з внутрішнім застосуванням магнію, таких, як діарея. При цьому при прийомі всередину магній має властивість вимивати інші корисні мінерали.
Я люблю англійську сіль за те, що вона - найкращий зовнішній засіб при дерматиті, алергії і артриті. Вона просто витягує всі токсини так, що шкіра стає м'якою і бархатистою, болі в суглобах проходять або значно слабшають.
Крім того, магнію сульфат - один з важливих компонентів формування протеїну, будь це головний мозок або суглоби, також необхідний для природного очищення тіла від токсинів.
Ванни з сіллю Епсома приймають не більше 2-3 разів на тиждень. Прийом ванни - 15-20 хвилин. Перед ванною обов'язково випити багато води.⠀
Така ванна розслабляє тіло і заспокоює нерви, допомагає з втомленими м'язами і хворими суглобами.
Мій син в таких ваннах вже з року. Як тільки він чіпляє ГРЗ або щось в цьому роді, відразу роблю йому ванну з цією сіллю.
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