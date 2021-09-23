Плохой сон и мигрени: нутрициолог назвала одно средство для снятия стресса

Ученые предполагают, что около 80 % людей страдают из-за недостатка этого минерала в организме, даже не догадываясь об этом.
Магний - важный и забытый минерал, от недостатка которого может развиться не только бессонница и депрессия, но и атеросклероз и болезни сердца, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Магний - минерал, который через кожу усваивается лучше, чем при приеме внутрь, поэтому на Западе и в Америке соль Эпсома чрезвычайно популярна.
Если вы получаете магний через кожу, то можно избежать побочных эффектов, связанных с внутренним применением магния, таких, как диарея. При этом при приеме внутрь магний имеет свойство вымывать другие полезные минералы.
Я люблю английскую соль за то, что она - самое лучшее наружное средство при дерматите, аллергии и артрите. Она просто вытягивает все токсины так, что кожа становится мягкой и бархатистой, боли в суставах проходят или значительно ослабевают.
Кроме того, магния сульфат - один из важных компонентов формирования протеина, будь это головной мозг или суставы, также необходим для естественного очищения тела от токсинов.
Ванны с солью Эпсома принимают не более 2-3 раз в неделю. Прием ванны - 15-20 минут. Перед ванной обязательно выпить много воды.⠀
Такая ванна расслабляет тело и успокаивает нервы, помогает с уставшими мышцами и больными суставами.
Мой сын в таких ваннах уже с года. Как только он цепляет ОРЗ или что-то в этом роде, сразу делаю ему ванну с этой солью.
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