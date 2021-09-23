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Плохой сон и мигрени: нутрициолог назвала одно средство для снятия стресса

Автор: Татьяна Турчаникова

Ученые предполагают, что около 80 % людей страдают из-за недостатка этого минерала в организме, даже не догадываясь об этом.

Магний - важный и забытый минерал, от недостатка которого может развиться не только бессонница и депрессия, но и атеросклероз и болезни сердца, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Магний нужен и детям, в взрослым (фото: pexels.com)

Что провоцирует недостаток магния

  • стресс
  • алкоголь
  • кофе
  • черный чай
  • крупы (магний вымывается из-за фитиновой кислоты)
  • соевые продукты
  • сахар
  • избыток кальция
  • лекарственные препараты

⠀Спокойный сон и никаких мигреней (фото: pexels.com)

Симптомы, указывающие на недостаток магния

  1. головные боли
  2. мигрени
  3. чувство слабости и усталости
  4. судороги
  5. ненормальный сердечный ритм
  6. страсть к шоколаду
  7. бессонница или плохой сон
  8. раздражительность
  9. беспокойство
  10. депрессия
  11. аллергии
  12. неприятный запах тела
  13. запоры
  14. кариес
  15. камни в почках

Магний - минерал, который через кожу усваивается лучше, чем при приеме внутрь, поэтому на Западе и в Америке соль Эпсома чрезвычайно популярна.

Если вы получаете магний через кожу, то можно избежать побочных эффектов, связанных с внутренним применением магния, таких, как диарея. При этом при приеме внутрь магний имеет свойство вымывать другие полезные минералы.

Особенно полезны ванны с солью Эпсома (фото: pexels.com)⠀

Я люблю английскую соль за то, что она - самое лучшее наружное средство при дерматите, аллергии и артрите. Она просто вытягивает все токсины так, что кожа становится мягкой и бархатистой, боли в суставах проходят или значительно ослабевают.

Кроме того, магния сульфат - один из важных компонентов формирования протеина, будь это головной мозг или суставы, также необходим для естественного очищения тела от токсинов.

Ванны с солью Эпсома принимают не более 2-3 раз в неделю. Прием ванны - 15-20 минут. Перед ванной обязательно выпить много воды.⠀

Такая ванна расслабляет тело и успокаивает нервы, помогает с уставшими мышцами и больными суставами.

  • Необходимо 500-1000 гр на ванну. Если цель похудеть, то можно положить больше.
  • Ванночка для ног с солью Эпсома: 100-200 гр соли, чтобы снять усталость, напряжение и отеки.

Мой сын в таких ваннах уже с года. Как только он цепляет ОРЗ или что-то в этом роде, сразу делаю ему ванну с этой солью.

Раньше нутрициолог рассказала, как быстро убрать железодефицит.

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