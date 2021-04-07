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Як підтримати травлення і печінку навесні: поради фахівця

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 09:17
Як підтримати травлення і печінку навесні: поради фахівця Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Lite

Весна – хороший час, щоб пройти програму детоксикації в організмі, особливо, печінки, жовчного міхура і лімфосістеми.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.

"Щоб підтримати травлення і печінку навесні, я вживаю гіркоту вранці і після двох самих великих прийомів їжі, зазвичай, це обід і вечерю", - розповіла Андрєєва.

Крім цього в її меню, за словами спеціалістки, додалося більше салатів і сирих продуктів.

"Я розумію, що це не для всіх, адже весна різна в залежності від того, де ви живете. У нас вже досить спекотно, тому ми усією родиною активно перейшли на велику кількість сирих овочів і ягід", - зізналася Надя.

Як підтримати травлення і печінку навесні: поради фахівцяНадя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Також чудові практики - бувати наодинці з собою, а ще - побільше гуляти і перебувати на сонечку.

"У багатьох з нас до кінця зими вітамін Д може бути низький, і нічого не замінить весняного сонця", - підкреслила нутриціолог.⠀

Також вона нагадала, що не варто забувати про контрастний душ.

"Це чудова практика, особливо - якщо її робити після того, як ви розігрілися в лазні або сауні», - написала Надя.

Фахівець з харчування нагадала, що навесні важливо виключити з харчування надто солоне, жирне, молочне, випічку і солодощі.

"І не забувайте з ранку чистити язик: якщо язик вкритий товстим білим нальотом, значить, харчування має бути більш легким, теплим і, можливо, гоструватим (наприклад, можна провести день на чечевичному і овочевому супові з перцем, зі шпинатом або зеленою квасолею)", - порадила нутриціолог.

Нагадаємо, що нутриціолог назвала признаки, що печінка перевантажена – і їй потрібна допомога.

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