Доступні кожному: нутриціолог дала список продуктів для здоров'я нирок

А між іншим, це - трудівники, які постійно очищають наш організм від шлаків, токсинів, шкідливих речовин, в тому числі від ліків і БАДів, які багато хто собі самі призначають і поглинають в незліченних кількостях.

Нирки - парний орган, про який ми часто забуваємо, точніше, згадуємо тільки тоді, коли вони пошлють нам "привіт".

Займаючи за розміром не більше ніж піввідсотка від маси тіла людини, нирки проганяють через себе величезний обсяг крові. І якщо вони вийдуть з ладу, то може і наступити "завіса", розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Наднирники, про них останнім часом все частіше говорять і згадують в контексті стресу нашого сучасного життя, але мало хто знає, навіть де вони розташовані і чим в принципі займаються.

Цей парний орган, розташований, як і випливає з назви, над нирками, але, на відміну від нирок, один з них не схожий на інший: правий наднирник нагадує трикутник, а лівий - місяць. Нагадаю, що вони - ендокринні органи, що виробляють кілька видів гормонів.

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І ось всякого роду незрозумілі хронічні болі, втома, зниження когнітивних функцій, синдрому "встав і втомився" і перепади настрою - всі ці проблеми можуть бути симптомами, супутніми порушення функцій надниркових залоз.

Незрозумілі хронічні болі іноді сигналять про проблеми з наднирковими залозами (фото: pexels.com)

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І іноді, досить тільки змінити дієту, підгодувати свої парні органи, як раптом вам вже і не потрібні ні антидепресанти, ні ноотропи, ні консультації психологів і т. п.

Так чим же будемо їх балувати, звичайно, продуктами, які мають протизапальну і антибактеріальну дію, сприяють руйнуванню біоплівок патогенної мікрофлори.

Підтримати наднирники можна за допомогою корисної дієти (фото: pexels.com)

Прості продукти для нирок і надниркових залоз