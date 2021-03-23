Підтримуємо баланс і здоров'я: нутриціолог навчила правильно постувати

Якщо у вас є дисбаланс цукру в крові, то різке обмеження тваринного білка і жирів із збільшенням кількості вуглеводів може привести до ще більших стрибків цукру і гірше самопочуття в результаті.

⠀

Симптоми дисбалансу:

ви відчуваєте приплив сил, а потім різкий спад, який може супроводжуватися дратівливістю сонливістю, апатією

після фруктів, круп, солодощів через пару годин хочеться щось з'їсти.

Що робити?

Постарайтеся не починати день тільки з вуглеводів. Залиште формулу+білок жири+клітковина, перебудувавши її під обмеження поста. Замість тваринного білка візьміть бобові або тофу.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Використовуйте рослинні жири і зробіть ставку на їх якість. Розширте запас олій лляною, кунжутною або будь-якою горіховою. Можливо, це привід знайти місцевих виробників.

⠀

Якщо, прибравши тваринний білок, ви замінили його на рослинний, наприклад, бобові, насіння, горіхи, то важливо правильно вимочувати і готувати, щоб міститься в них фітинова кислота не заважала засвоєнню поживних речовин, наприклад, заліза.

⠀

Що робити?

⠀

Замочіть бобові, крупи на 8-10 годин у воді з лимонним соком або 1 ч.л. яблучного оцту, промийте і варіть до готовності. Горіхи теж замочити у підсоленій воді, промити і просушити в духовці при температурі 110 градусів протягом 15 хв.

⠀

Якщо здуття, тяжкість після їжі були ваші супутниками до проходження посту, то під час нього через різке збільшення бобових, овочів в раціоні ситуація може погіршитися.

Ілюстративне фото (instagram.com/happynadyaz)