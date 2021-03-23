Підтримуємо баланс і здоров'я: нутриціолог навчила правильно постувати

Піст - це важлива складова багатьох духовних традицій. Важливо підійти до посту з повагою до тіла, недостатньо просто виключити заборонені продукти, важливо подумати, як підтримати організм. Про грамотний підход до харчування в піст розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
На сторінці в Instagram вона опублікувала важливу пам'ятку для тих, хто поститься.
Якщо у вас є дисбаланс цукру в крові, то різке обмеження тваринного білка і жирів із збільшенням кількості вуглеводів може привести до ще більших стрибків цукру і гірше самопочуття в результаті.
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Симптоми дисбалансу:
Що робити?
Постарайтеся не починати день тільки з вуглеводів. Залиште формулу+білок жири+клітковина, перебудувавши її під обмеження поста. Замість тваринного білка візьміть бобові або тофу.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Використовуйте рослинні жири і зробіть ставку на їх якість. Розширте запас олій лляною, кунжутною або будь-якою горіховою. Можливо, це привід знайти місцевих виробників.
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Якщо, прибравши тваринний білок, ви замінили його на рослинний, наприклад, бобові, насіння, горіхи, то важливо правильно вимочувати і готувати, щоб міститься в них фітинова кислота не заважала засвоєнню поживних речовин, наприклад, заліза.
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Що робити?
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Замочіть бобові, крупи на 8-10 годин у воді з лимонним соком або 1 ч.л. яблучного оцту, промийте і варіть до готовності. Горіхи теж замочити у підсоленій воді, промити і просушити в духовці при температурі 110 градусів протягом 15 хв.
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Якщо здуття, тяжкість після їжі були ваші супутниками до проходження посту, то під час нього через різке збільшення бобових, овочів в раціоні ситуація може погіршитися.
Ілюстративне фото (instagram.com/happynadyaz)
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