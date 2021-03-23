Поддерживаем баланс и здоровье: нутрициолог научила правильно поститься

Если у вас дисбаланс сахара в крови, то резкое ограничение животного белка и жиров с увеличением количества углеводов может привести к еще большим скачкам сахара и худшему самочувствию в итоге.

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Симптомы дисбаланса:

вы чувствуете прилив сил, а потом резкий спад, который может сопровождаться раздражительностью сонливостью, апатией

после фруктов, круп, сладостей через пару часов хочется что-то съесть.

Что делать?

Постарайтесь не начинать день только с углеводов. Оставьте формулу белок+жиры+клетчатка, перестроив ее под ограничения поста. Вместо животного белка возьмите бобовые или тофу.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Используйте растительные жиры и сделайте ставку на их качество. Расширьте запас масел льняным, кунжутным или любым ореховым маслом. Возможно, это повод найти местных производителей.

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Если, убрав животный белок, вы заменили его на растительный, например, бобовые, семечки, орехи, то важно правильно вымачивать и готовить, чтобы содержащаяся в них фитиновая кислота не мешала усвоению питательных веществ, например, железа.

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Что делать?

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Замочите бобовые, крупы на 8-10 часов в воде с лимонным соком или 1 ч.л. яблочного уксуса, промойте и варите до готовности. Орехи тоже замочить в подсоленной воде, промыть и просушить в духовке при температуре 110 градусов в течение 15 мин.

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Если вздутие, тяжесть после еды были ваши спутниками до следования поста, то во время него из-за резкого увеличения бобовых, овощей в рационе ситуация может ухудшиться.

Иллюстративное фото (instagram.com/happynadyaz)