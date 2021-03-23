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Поддерживаем баланс и здоровье: нутрициолог научила правильно поститься

Автор: Lite

Пост - это важная составляющая многих духовных традиций. Важно подойти к посту с уважением к телу, недостаточно просто исключить запрещенные продукты, немаловажно подумать, как поддержать организм. О грамотном подходе к питанию в пост рассказала нутрициолог Надя Андреева.

На странице в Instagram она опубликовала важную памятку для постящихся.

Если у вас дисбаланс сахара в крови, то резкое ограничение животного белка и жиров с увеличением количества углеводов может привести к еще большим скачкам сахара и худшему самочувствию в итоге.

Симптомы дисбаланса:

  • вы чувствуете прилив сил, а потом резкий спад, который может сопровождаться раздражительностью сонливостью, апатией
  • после фруктов, круп, сладостей через пару часов хочется что-то съесть.

Что делать?

Постарайтесь не начинать день только с углеводов. Оставьте формулу белок+жиры+клетчатка, перестроив ее под ограничения поста. Вместо животного белка возьмите бобовые или тофу.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Используйте растительные жиры и сделайте ставку на их качество. Расширьте запас масел льняным, кунжутным или любым ореховым маслом. Возможно, это повод найти местных производителей.

Если, убрав животный белок, вы заменили его на растительный, например, бобовые, семечки, орехи, то важно правильно вымачивать и готовить, чтобы содержащаяся в них фитиновая кислота не мешала усвоению питательных веществ, например, железа.

Что делать?

Замочите бобовые, крупы на 8-10 часов в воде с лимонным соком или 1 ч.л. яблочного уксуса, промойте и варите до готовности. Орехи тоже замочить в подсоленной воде, промыть и просушить в духовке при температуре 110 градусов в течение 15 мин.

Если вздутие, тяжесть после еды были ваши спутниками до следования поста, то во время него из-за резкого увеличения бобовых, овощей в рационе ситуация может ухудшиться.

Иллюстративное фото (instagram.com/happynadyaz)

Напомним, что ранее диетолог Андрей Невский перечислил самые опасные диеты.

К слову, диетолог Татьяна Дик научила, как похудеть на размер за сутки.

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Новости Украины диетологпостздоровое питание
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