Щоб не підхопити вірус: нутриціолог назвала топ-7 натуральних засобів від ГРВІ

Холодний сезон не перетвориться в сезон застуд, якщо підготувати свій організм (або вже підтримати при застуді) за допомогою простих натуральних засобів.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, як швидко одужувати і зовсім не хворіти на ГРВІ. Важливі здорове харчування, натуральні засоби і позитивний настрій!
Вона перерахувала, які засоби з натуральної аптечки можна використовувати при грипі / ГРВІ (або для профілактики), щоб не підхопити вірус в розпал епідемії.
1. Масло чорного кмину.
Застосовується для лікування і профілактики. Якщо все-таки довелося захворіти, відмінно знімає больовий синдром, температура легше переноситься. Протипоказано при вагітності, будь-яких імплантах і каменях в жовчному.
2. Ванна з сіллю Епсома.
Проводить детокс, знижує температуру. Особливо корисна, коли дитина / дорослий "застряє" в своїх хворобах - і ніяк не може одужати. Сіль витягує токсини. Якщо людина хворіє без температури, сіль допомагає її підвищити, щоб вірус / інфекція "перегоріли".
3. Шипшина.
Особливо допомагає при кашлі, бо вітамін С сприяє відновленню ворсинок в легенях, які страждають при цьому.
4. Ягоди чорної бузини.
Значно підвищують імунітет, тому надають підтримку в профілактичних цілях. Містять велику кількість вітаміну С, в зв'язку з чим вони - незамінний помічник при кашлі і легеневих захворюваннях.
5. Гарбузове масло.
Містить цинк і каротиноїди. Цинк підвищує імунітет. Каротиноїди важливі при кашлі і захворюваннях бронхолегеневої системи.
Інші масла - кокосове, оливкове, лляне, кунжутне - корисні для полоскання рота. Процедура для позбавлення від мікробів і вірусів в порожнині рота.
6. Куркума та інші спеції.
Антибактеріальний і противірусний засіб. Ефективно робити "золоту пасту" з куркуми, а потім "золоте молоко". Також мають антибактеріальні та противірусні властивості, допомагають налагодити травлення, впоратися з аденоїдами: перець, шафран і ін.
7. Лікарські чаї на основі квітів.
Щодо протипоказань проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати цілющий напій "золоте молоко" на основі куркуми.