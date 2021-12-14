ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Детальний список: нутриціолог розповіла, що можна їсти при кандиді

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 20:01
Детальний список: нутриціолог розповіла, що можна їсти при кандиді Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато з тих, хто зіткнувся з кандидозом, думають, що під час лікування доведеться виключити з раціону буквально всі звичні і улюблені продукти.

Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла у своєму Instagram, що ж все-таки можна їсти при кандидозі - список продуктів вийшов великим.

Що можна їсти при кандиді: список продуктів

  • Всі бобові

Нут, сочевиця, квасоля (не консервована), маш, зелений горошок (заморожений).

  • Псевдокрупи і крупи

Дикий чорний рис, гречка, кіноа, пшоно, амарант, вівсянка (без глютену).

  • Всі овочі

Кабачки, огірки, помідори, листові овочі, всі види салатів, баклажани, ріпа, бруква, редька, морква (тільки в сирому вигляді), брокколі, цвітна капуста, білокачанна капуста, брюссельська капуста, червонокачанна капуста, стручкова квасоля, патисони, редис, хрін, ревінь, пастернак, селера, болгарський перець, спаржа зелена, цибуля, часник, імбир. Зрідка можна їсти гарбуз, але не більше 100-150 гр за раз.

Краще додати коренеплоди у вигляді al dente - картопля, морква.

  • Вся зелень

Кріп, петрушка, щавель, м'ята, кінза, базилік, шпинат, фенхель, крес-салат, латук, рукола, ромен, айсберг і т. д. Вживайте якомога більше зелені.

Детальний список: нутриціолог розповіла, що можна їсти при кандидіЯкомога більше зелені (фото: instagram.com/evgeniia_health)

  • Рафіновані рослинну олію

Лляна, оливкова, гарбузова, кунжутна, кедрова олія, авокадо, кокосова.

  • Все насіння

Соняшника, гарбузове, лляне, чіа, конопляне, кунжутне, мак, (іноді, але не часто), насіння амаранту.

  • Всі кислі ягоди

Полуниця, чорниця, чорниця, суниця, калина, брусниця, барбарис, бузина, смородина, журавлина, шипшина і т. д.

Можна в замороженому вигляді або свіжому. Кавун не можна! Сушені ягоди, можна тільки якщо кислі. Шовковицю не можна в будь-якому вигляді!

  • Деякі фрукти

Авокадо, лимон, лайм, грейпфрут (не більше 200-300 г в день), ківі, кислі зелені яблука. Не більше 1 фрукта в день.

  • Всі горіхи

Всі види горіхів і урбечей (крім арахісу і фісташок).

  • Всі кокосові продукти

Масло, молоко, борошно, стружка, урбеч, паста. Важлива норма.

  • Тваринні продукти

Ідейка, курка, кролик, нежирна риба, морепродукти. Кращий вид приготування - варіння, гасіння, запікання.

  • Трав'яні чаї

Ромашка, хвощ, кропива, жимолость.

  • Сіль і приправи, куркума, карі, імбир, перець, хрін, гірчиця.
  • Топлене масло дхі.
  • Квашені продукти без цукру.
  • Яйце, але акуратно - з білком курячого яйця.
  • Рідко - незрілий козячий, овечий сир.

Раніше нутриціолог розповіла, як заповнити денну норму вітаміну С навіть без добавок.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ціни на мандарини злетять на 30%: скільки коштуватимуть до свят
Ціни на мандарини злетять на 30%: скільки коштуватимуть до свят