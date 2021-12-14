Детальний список: нутриціолог розповіла, що можна їсти при кандиді

Багато з тих, хто зіткнувся з кандидозом, думають, що під час лікування доведеться виключити з раціону буквально всі звичні і улюблені продукти.

Нутриціолог Євгенія Хелс розповіла у своєму Instagram, що ж все-таки можна їсти при кандидозі - список продуктів вийшов великим.

Що можна їсти при кандиді: список продуктів

Всі бобові

Нут, сочевиця, квасоля (не консервована), маш, зелений горошок (заморожений).

Псевдокрупи і крупи

Дикий чорний рис, гречка, кіноа, пшоно, амарант, вівсянка (без глютену).

Всі овочі

Кабачки, огірки, помідори, листові овочі, всі види салатів, баклажани, ріпа, бруква, редька, морква (тільки в сирому вигляді), брокколі, цвітна капуста, білокачанна капуста, брюссельська капуста, червонокачанна капуста, стручкова квасоля, патисони, редис, хрін, ревінь, пастернак, селера, болгарський перець, спаржа зелена, цибуля, часник, імбир. Зрідка можна їсти гарбуз, але не більше 100-150 гр за раз.

Краще додати коренеплоди у вигляді al dente - картопля, морква.

Вся зелень

Кріп, петрушка, щавель, м'ята, кінза, базилік, шпинат, фенхель, крес-салат, латук, рукола, ромен, айсберг і т. д. Вживайте якомога більше зелені.

Якомога більше зелені (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Рафіновані рослинну олію

Лляна, оливкова, гарбузова, кунжутна, кедрова олія, авокадо, кокосова.

Все насіння

Соняшника, гарбузове, лляне, чіа, конопляне, кунжутне, мак, (іноді, але не часто), насіння амаранту.

Всі кислі ягоди

Полуниця, чорниця, чорниця, суниця, калина, брусниця, барбарис, бузина, смородина, журавлина, шипшина і т. д.

Можна в замороженому вигляді або свіжому. Кавун не можна! Сушені ягоди, можна тільки якщо кислі. Шовковицю не можна в будь-якому вигляді!

Деякі фрукти

Авокадо, лимон, лайм, грейпфрут (не більше 200-300 г в день), ківі, кислі зелені яблука. Не більше 1 фрукта в день.

Всі горіхи

Всі види горіхів і урбечей (крім арахісу і фісташок).

Всі кокосові продукти

Масло, молоко, борошно, стружка, урбеч, паста. Важлива норма.

Тваринні продукти

Ідейка, курка, кролик, нежирна риба, морепродукти. Кращий вид приготування - варіння, гасіння, запікання.

Трав'яні чаї

Ромашка, хвощ, кропива, жимолость.