Схуднення без стресу: дієтолог застерегла від серйозних помилок

Дівчата часто так зациклюються на схудненні, що забувають жити в реальному світі, в якому, крім схуднення є багато цікавого. Щоб виглядати чудово та здорово, потрібно не тільки займатися своїм тілом, але і правильно мислити. Про те, які помилки роблять ті, хто худне і отримають надалі лише стрес розповіла дієтолог Тетяна Дік.
На сторінці в Instagram вона перерахувала топ-7 помилок тих, хто худне, які лише провокують стрес, обмежують і відокремлюють від реального світу.
1. Щоденне зважування.
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Так, коли ти скачеш на ваги кожен день (а хтось й кілька разів на день), ти намагаєшся перебільшити свій результат, але замість очікуваного, ти бачиш інші, реальні цифри. Засмучуєшся. Шукаєш нову дієту. І так кожен день.
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2. Орієнтир на ваги.
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Не потрібен дивитися тільки на ваги. За ступенем важливості і необхідності, на першому місці фото, потім виміри і потім тільки вагу. Роби фото раз в 10 днів, а то і рідше. В одній і тій же білизні, кімнаті, світлі.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3. Боязнь свят.
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Хтось чекає, коли закінчаться свята, щоб взяти себе в руки.Але як би ви себе не обманювали, у вас не вийде зробити це і після свят. Потім ви згадайте ще щось.
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Свята є у всіх. І що? Ти готуєшся не на конкурс "Міс Світу". Не впадай у крайнощі.
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4. Розвантаження.
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Після свята треба розвантажитися. Ну а як ще? Насправді ніяк. Просто харчуйтеся адекватно на наступний день і все. Не потрібно сидіти на кефірі або гречці. Бо це стрес для організму, і для твоєї психіки. Ти закладаєш у свою голову неправильну модель схуднення, коли вирішиш кинути (а ти вирішиш), то будеш вважати це мукою.
Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)
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