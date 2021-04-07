Схуднути до літа: дієтолог розповіла, з чим пити чай на корисному харчуванні

Правильно харчування не виключає смакоти. І навіть звичку пити чай з чимось смачним не обов'язково викреслювати, можна просто замінити смаколики на корисні.

Весняні місяці для багатьох - час схуднення, підготовки тіла до літа, а значить - час, коли харчування стає правильним, з мінімумом солодощів, хлібних виробів і максимумом зелені, фруктів і овочів. Якщо ви звикли пити чай зі всякими смаколиками і не можете поки що відмовитися від цієї звички, варто солодощі замінити на корисний аналог.

Від гіркого шоколаду до сухофруктів - вибір є завжди (фото: https://pixabay.com/)

Добірка корисних ласощів до чаю від дієтолога: