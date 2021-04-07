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Схуднути до літа: дієтолог розповіла, з чим пити чай на корисному харчуванні

Автор: Lite

Правильно харчування не виключає смакоти. І навіть звичку пити чай з чимось смачним не обов'язково викреслювати, можна просто замінити смаколики на корисні.

Про це розповіла у своєму блозі Instagram дієтолог Ольга Безлуцька.

Весняні місяці для багатьох - час схуднення, підготовки тіла до літа, а значить - час, коли харчування стає правильним, з мінімумом солодощів, хлібних виробів і максимумом зелені, фруктів і овочів. Якщо ви звикли пити чай зі всякими смаколиками і не можете поки що відмовитися від цієї звички, варто солодощі замінити на корисний аналог.

Від гіркого шоколаду до сухофруктів - вибір є завжди (фото: https://pixabay.com/)

Добірка корисних ласощів до чаю від дієтолога:

  • Мед – акацієвий, каштановий, гречаний, будь стане чудовим десертом до чаювання. Вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти, такі ласощі крім смаку мають ще й цілющий вплив. Додайте в мед улюблені горіхи - і індекс корисності десерту збільшитися в рази.⠀
  • Сухофрукти, категорія корисних десертів номер два. Курага, чорнослив, родзинки - в них сконцентрована вся сила фруктів. Жменька сухофруктів в день - і можете викинути всі свої БАДи. Додайте вашу суміш меду і горіхів трохи сухофруктів.
  • Пастила, мармелад, зефір - солодощі з категорії полукорисних, в них міститься цукор або фруктоза. Але решта складу - це фруктове пюре, що не може не радувати. А краще приготуйте такі десерти самостійно, з яблук, слив або смородини. Чай з власноруч приготовленою яблучної пастилою не тільки допоможе скинути вагу, але і підвищить самооцінку.
  • Рахат-лукум, халва, козинаки - корисні, смачні, але дуже калорійні східні солодощі. Але якщо стоїть вибір між шматком торта і шматочком ароматної халви, без сумнівів, вибирайте останнє.
  • Гіркий шоколад - не тільки корисний десерт, але і відмінний енергетик. Купуйте найдорожчий, в цьому випадку на якості економити не потрібно.

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