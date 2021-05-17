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Корисно для всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт піци без глютену

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Понеділок 17 травня 2021 19:09
Корисно для всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт піци без глютену Надя Андрєєва з сином (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Піца буде в рази кориснішою за ресторанну, якщо зробити її самостійно, додавши в тісто цвітної капусти. По-перше, це дуже смачно, по-друге, в такому тесті немає глютену, зате є величезна кількість поживних речовин.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Користь цвітної капусти

Цвітна капуста - великий помічник для нашої печінки і для системи детоксикації. Хрестоцвіті овочі, до яких відноситься кольорова капуста, містять поживні речовини, які дозволяють організму виробляти власні антиоксиданти, включаючи глутатіон, а також допомагають виводити надлишок естрогену.

Капустяні багаті вітаміном C, вітаміном K, фолієвою кислотою, вітамінами B5 і B6, холіном і кверцетином.

У цвітної капусти дуже низький глікемічний індекс і при цьому вона містить достатню кількість клітковини. Завдяки цьому після страв з цвітної капусти довше зберігається відчуття ситості і баланс цукру в крові.

Корисно для всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт піци без глютену

Такою піцою можна годувати дітей (фото: instagram.com/happynadyaz)

Піца з цвітної капусти, простий рецепт

Інгредієнт:

  • 450 грам цвітної капусти,
  • 1 велике яйце (попередньо збийте),
  • 1/3 склянки м'якого козячого сиру (необов'язково),
  • 1 чайна ложка сушеного орегано,
  • 1/4 чайної ложки солі.

Спосіб приготування

1. Розберіть капусту на суцвіття і приготуйте їх на пару. Потім подрібніть їх в кухонному комбайні, поки капуста не стане схожою за текстурою на рис.

2. І ось головний секрет хрусткого тіста: відіжміть вийшов капустяний "рис" через марлю або через тканинний мішок для рослинного молока. Потім перекладіть підсушений капустяний рис в миску і змішайте з яйцем, спеціями і сіллю.

3. За бажанням, додайте м'який козячий сир, який додасть скоринці ще більш апетитну текстуру. Якщо у вас немає під рукою сиру, просто пропустіть цей крок.

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4. Розподіліть тісто лопаткою і руками по деку, застеленому пекарської папером або пекарському килимку, попередньо змащеному маслом.

5. Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте, поки скоринка не стане сухою і золотистою, потім переверніть і випікайте ще кілька хвилин.

6. Дістаньте корж і покладіть на нього свою улюблену начинку для піци, наприклад, домашній томатний соус, оливки і сир, потім поверніть піцу в духовку. Випікайте ще 5-10 хвилин, поки сир не розплавитися. Приємного апетиту!

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