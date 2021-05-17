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Полезно для всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт пиццы без глютена

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Понедельник 17 мая 2021 19:09
Полезно для всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт пиццы без глютена Надя Андреева с сыном (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Пицца будет в разы полезнее ресторанной, если сделать ее самостоятельно, добавив в тесто цветной капусты. Во-первых, это очень вкусно, во-вторых, в таком тесте нет глютена, зато есть огромное количество питательных веществ.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Польза цветной капусты

Цветная капуста - большой помощник для нашей печени и для системы детоксикации. Крестоцветные овощи, к которым относится цветная капуста, содержат питательные вещества, которые позволяют организму вырабатывать собственные антиоксиданты, включая глутатион, а также помогают выводить излишек эстрогена.

Капустные богаты витамином C, витамином K, фолиевой кислотой, витаминами B5 и B6, холином и кверцетином.

У цветной капусты очень низкий гликемический индекс и при этом она содержат достаточное количество клетчатки. Благодаря этому после блюд из цветной капусты дольше сохраняется чувство сытости и баланс сахара в крови.

Полезно для всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт пиццы без глютена

Такой пиццей можно кормить детей (фото: instagram.com/happynadyaz)

Пицца из цветной капусты, простой рецепт

Ингредиенты:

  • 450 грамм цветной капусты,
  • 1 большое яйцо (предварительно взбейте),
  • 1/3 стакана мягкого козьего сыра (опционально),
  • 1 чайная ложка сушеного орегано,
  • 1/4 чайной ложки соли.

Способ приготовления

1. Разберите цветную капусту на соцветия и приготовьте их на пару. Затем измельчите их в кухонном комбайне, пока капуста не станет похожей по текстуре на рис.

2. И вот главный секрет хрустящего теста: отожмите получившийся капустный "рис" через марлю или через тканевый мешок для растительного молока. Затем переложите подсушенный капустный рис в миску и смешайте с яйцом, специями и солью.

3. По желанию, добавьте мягкий козий сыр, который придаст корочке еще более аппетитную текстуру. Если у вас нет под рукой сыра, просто пропустите этот шаг.

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4. Распределите получившееся тесто лопаткой и руками по противеню, застеленному пекарской бумагой или пекарскому коврику, предварительно смазанному маслом.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте, пока корочка не станет сухой и золотистой, затем переверните и выпекайте еще несколько минут.

6. Достаньте корж и положите на него свою любимую начинку для пиццы, например, домашний томатный соус, оливки и сыр, затем верните пиццу в духовку. Выпекайте еще 5-10 минут, пока сыр не расплавиться. Приятного аппетита!

Напомним, нутрициолог рассказала, какие сахарозаменители стоит выбирать.

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