Корисний лайфхак: нутриціолог сказала, де брати залізо тим, хто не їсть м'ясо
Чи можна відмовитися від тваринних продуктів правильно, без шкоди для організму? Де брати вітамін В12, як компенсувати залізо і мідь та інші нутрієнти?!
Як не крути, деякі важливі елементи для організму ми отримуємо, в основному, з тваринних продуктів. Однак, все можливо, головне точно збалансувати меню і заповнювати дефіцити.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Гоголева.
У гонитві за залізом виявляється все більше і більше людей! Чому цей дефіцит так помітний? Організму, щоб виробляти здорові і працездатні кров'яні тільця, життєво необхідні солі фолієвої кислоти, залізо, В12 і мідь. Від цього залежить, чи буде наш кровотік, "як бурхлива річка" доставляти всі поживні елементи клітинам або, як "старий паровоз", ледве рухатися.
Важливо не допускати дефіцити і регулярно вживати в їжу кращі постачальники заліза з рослинного світу.
Нутриціолог зізналася, що на її прийомах часто зустрічаються жінки, які скаржаться на низький рівень заліза, анемію, хронічну втому, сірий колір обличчя і проблеми з циклом.
"Одним з таких прикладів стала жінка, яка більше 5 років була вегетаріанкою без м'яса, риби, яєць та інших тваринних продуктів в раціоні.
У підсумку після пологів на неї чекали різкий занепад сил, залізодефіцит, нестача фолієвої кислоти, В12, жиророзчинних вітамінів, зокрема вітаміну Д і ще цілий список скарг", - розповіла Ганна.
Як заповнити залізо (фото: pexels.com)
- Тому дуже важливо, особливо для вегетаріанців або тих, хто відмовився на час від продуктів тваринного походження, точно збалансувати меню і заповнити нутрієнти.
- Слід майже вдвічі збільшити рекомендовану денну норму споживання заліза, щоб запобігти його дефіциту.
Продукти, багаті залізом:
- Стручкові овочі.
- Соєві боби.
- Тофу.
- Горіхи (особливо – мигдаль і кедр).
- Сухофрукти (особливо – курага).
- Темно-зелені листові овочі (шпинат, листова капуста, кале, бадилля ріпи).
- Цільні злаки.
Також важливо користуватися лайфхаком: щоб залізо засвоїлося краще, збризкуйте залізовмісні продукти соком лимона.
Раніше дієтолог поділили ідеєю подарунка для чоловіків на Новий рік, внесок у здоров'я.