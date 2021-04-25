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Користь інтервального голодування і шкода молочки: лікар розвіяла міфи-страшилки в дієтології

Автор: Ольвія Агаркова

Тема дієтології і правильного харчування обростає величезною кількістю міфів, які штучно підігрівають просувають в маси блогери і статті з Інтерету. Але чи всім їм варто вірити або багато не більше, ніж страшилки на ніч? Про це розповіла лікар-дієтолог Тетяна Лакуста.

На сторінці в Instagram вона розвінчала топ - 3 серйозних помилки, яким не варто вірити.

Інтервальне голодування корисно

Корисно, але не для всіх. І перше протипоказання-це РПП (розлад харчової поведінки). Довгі проміжки між прийомами їжі є тригерами переїдання. Тому у всьому повинна бути індивідуалізація! Є схильність до переїдання? Скасовуємо! Про людей з низькою масою тіла на ІГ і говорити не варто.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Молочка і онкологія

Основна частина міфів навколо молочки виникає через наявність непереносимості лактози в дорослому віці, що генетично обумовлено і абсолютно нормально. А при вживанні високолактозних продуктів при непереносимості ніяких гнилі, слизу, каменів вона не утворює. Всього лише здує живіт.

Зв'язок молока і раку не встановлена, є одна спірна робота, яка вказує на наявність зв'язку раку простати і вживання молока. А ось ймовірність розвитку онко патології кишечника, шлунка, молочних залоз при введенні кисло-молочних продуктів знижується!


Закислення

рН крові суворо регулюється і відхилення в десяті частки загрожує розвитком реанімаційних ситуацій.

Самовпевнено думати, що, з'ївши огірок замість шматка курки, наш рН організму стане більше лужним. Інакше наш рід людський вимер би давно, керуючи ми собою за допомогою їжі.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міряти рН слини і сечі (як це роблять гуру детокса), знаходити кисле середовище і потім купувати лужну воду для оздоровлення - це той ще маячня. Віддайте ці гроші на хороші продукти або на нове плаття. рН сечі змінюється в більш кисле після тваринного білка і стає більш лужним після овочів - це нормально (і це використовується в лікувальній дієтотерапії), але оцінювати кислотність організму по сечі або слині - це ну зовсім не вірно.

У шлунку середовище кисла, в кишечнику - більш лужна, і наші системи гомеостазу підтримує це найточнішим чином. Не будьте наївні, думаючи, що фреш із селери або вода з лимоном вас зробить більш лужної.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, як утримати вагу в період після схуднення.

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