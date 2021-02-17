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Чому я не наїдаюся? Топ-7 прихованих причин постійного почуття голоду від дієтолога

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 08:37
Чому я не наїдаюся? Топ-7 прихованих причин постійного почуття голоду від дієтолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Постійне почуття голоду? Неможливість наїстися? На це є причини і точно визначити їх може тільки фахівець. Про основні розповіла лікар дієтолог-ендокринолог Альбіна Комісарова.

На своїй сторінці в Instagram вона назвала топ-7 причин відсутності почуття ситості у тих, хто худне.

А ви впевнені, що їсте багато?

Сучасний світ вселяє нам, що їсти потрібно просто пташиними порціями, а хліб, крупи, макарони - їжа для 150 кг мужиків. На 700 калорій ситий не будешь. Для інтересу самі 1 раз порахуйте в калькуляторі скільки калорій ви їсте. Це має бути не менее 1200 ккал.

Ви їсте досить ситних продуктів?

Якщо ваш раціон будується з висококалорійних, але не сильно поживних продуктів, ви будете хотіти їсти, незважаючи на норму калорійності.
У раціоні повинні бути продукти:

  • багаті білком: риба, м'ясо, морепродукти, яйця, бобові
  • багаті клітковиною: хліб, крупи, макарони, овочі і фрукти
  • рослинні олії

Чому я не наїдаюся? Топ-7 прихованих причин постійного почуття голоду від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ваш вечеря не занадто ранній?

За три години до сну досить комфортна тимчасова різниця. Не треба не їсти після 18.00. Цей міф дуже давно себе зжив. Не кожна людина здатна витримати голодування 12-15 годин.

Ви правильно використовуєте метод тарілки?

Якщо Ви кладете на тарілку грудку варену, рис і брокколі і не наедетаестесь. Покладіть куряче стегно, рис з овочами і маслом, і запечені різні овочі, включаючи моркву і буряк. Ви не збільшите розмір порції. Але будете ситі.

Чому я не наїдаюся? Топ-7 прихованих причин постійного почуття голоду від дієтолога

Чому я не наїдаюся? Топ-7 прихованих причин постійного почуття голоду від дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла про вплив цукру на шкіру.

До речі, дієтолог Ольга Усенко розповіла про продукти, багаті клітковиною.

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