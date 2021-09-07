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Допоможе відновити клітини печінки: нутриціолог назвала кращий сік для детокса

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Вівторок 07 вересня 2021 18:01
Допоможе відновити клітини печінки: нутриціолог назвала кращий сік для детокса Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Експерти в соцмережах мало не щодня "видають" новий диво-засіб, який повинен допомогти і організм почистити, і імунітет підвищити. Але часто ці фахівці виявляються зовсім не профі, а любителями - тож варто бути особливо обережними з тими їхніми порадами, які стосуються здоров'я.

Нутриціолог і фахівець з харчування Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram назвала простий засіб, який допоможе очистити організм і підвищити імунітет, незважаючи на те, що він не так часто з'являється в сторіс інфлюєнсерів, як, скажімо, популярний останнім часом сік селери.

Допоможе відновити клітини печінки: нутриціолог назвала кращий сік для детоксаСоки і смузі (фото: pexels.com)

Сік лопуха, зібраного вручну в екологічно чистих лісах, - здоров'я на весь рік. Для печінки, жовчного, крові, детокса, імунітету, енергії і заповнення дефіцитів. Енергетик замість кави.

Чому саме лопух? Лопух має цінний хімічний склад: інулін, алкалоїди, що володіють протипухлинною активністю, солі кальцію, заліза, хрому, селену, цинку, міді, магнію, жирні кислоти, протеїни, мінерали, вітаміни груп А, В, С, Е, Р та інші біологічно активні речовини.

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Для чого застосовують сік лопуха

  • Сік лопуха застосовують як протизапальний, антисептичний, протиалергічний, жовчогінний, сечогінний, потогінний, антибактеріальний і проносний засіб.
  • Для підвищення рівня енергії.
  • Він виводить зайву рідину з тканин і позитивно впливає на перебіг артриту і подагри, позбавляє від набряків. Бере участь в нормалізації функції печінки і підшлункової залози (за рахунок гепатопротекторного і протизапальної дії), сприяє поліпшенню роботи всіх систем організму.
  • Речовини в соку лопуха здатні відновлювати клітини печінки, що дуже важливо при її токсичних ураженнях.

Допоможе відновити клітини печінки: нутриціолог назвала кращий сік для детоксаЗасіб, про який захочеться розповісти подругам (фото: pexels.com)

  • Сік лопуха покращує роботу шлунково-кишкового тракту, знімає запалення, нормалізує рівень кислотності, прискорює загоєння виразок, ефективний при колітах і запорах, завдяки інуліну покращує мікрофлору кишечника.
  • Сік застосовують при панкреатиті і цукровому діабеті (стимулює утворення ферментів підшлункової залози).
  • Сік сприяє загоєнню ран.
  • Стимулює ріст волосся і бореться з алопецією (можна втирати в корені волосся, але також працює, якщо приймати всередину). Сік лопуха використовують для профілактики і лікування пухлинних захворювань.

Як пити сік лопуха

Спосіб застосування: 1 - 2 пляшечки (1 пляшечка - це, приблизно, 500 гр рослини) в день перед їжею. Можна розбавити водою або додати трохи меду.

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