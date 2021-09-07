Поможет восстановить клетки печени: нутрициолог назвала лучший сок для детокса

Эксперты в соцсетях чуть ли не каждый день "выдают" новое чудо-средство, которое должно помочь и организм почистить, и иммунитет повысить. Но часто эти специалисты оказываются вовсе не профи, а любителями - так что особенно осторожными стоит быть с теми их советами, которые касаются здоровья.

Нутрициолог и специалист по питанию Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала простое средство, которое поможет очистить организм и повысить иммунитет, несмотря на то, что оно не так часто появляется в сторис инфлюенсеров, как, скажем, популярный в последнее время сок сельдерея.

Соки и смузи (фото: pexels.com)

Сок лопуха, собранного вручную в экологически чистых лесах, - здоровье на весь год. Для печени, желчного, крови, детокса, иммунитета, энергии и восполнения дефицитов. Энергетик вместо кофе.

Почему именно лопух? Лопух имеет ценный химический состав: инулин, алкалоиды, обладающие противоопухолевой активностью, соли кальция, железа, хрома, селена, цинка, меди, магния, жирные кислоты, протеины, минералы, витамины групп А, В, С, Е, Р и другие биологически активные вещества.

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Для чего применяют сок лопуха

Сок лопуха применяют как противовоспалительное, антисептическое, противоаллергическое, желчегонное, мочегонное, потогонное, антибактериальное и слабительное средство.

Для повышения уровня энергии.

Он выводит лишнюю жидкость из тканей и положительно влияет на протекание артрита и подагры, избавляет от отеков. Участвует в нормализации функции печени и поджелудочной железы (за счет гепатопротекторного и противовоспалительного действия), способствует улучшению работы всех систем организма.

Вещества в соке лопуха способны восстанавливать клетки печени, что очень важно при ее токсических поражениях.

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Сок лопуха улучшает работу ЖКТ, снимает воспаление, нормализует уровень кислотности, ускоряет заживление язв, эффективен при колитах и запорах, благодаря инулину улучшает микрофлору кишечника.

Сок применяют при панкреатите и сахарном диабете (стимулирует образование ферментов поджелудочной железы). Сок способствует заживлению ран.

Стимулирует рост волос и борется с алопецией (можно втирать в корни волос, но также работает, если принимать внутрь). Сок лопуха используют для профилактики и лечения опухолевых заболеваний.

Как пить сок лопуха

Способ применения: 1 - 2 бутылочки (1 бутылочка - это, примерно, 500 гр растения) в день перед едой. Можно разбавить водой или добавить немного меда.