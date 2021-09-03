Щитовидка тут ні до чого: лікар назвала несподівані причини кома в горлі

Що не дивно: щитовидна залоза розташована на передній поверхні шиї і знаходиться майже відразу під шкірою, що і змушує думати в першу чергу, що саме в ній - порушення.

Кожен, кого хоч раз турбувало відчуття "кому в горлі" знають це неприємне відчуття: ніби щось здавлює горло, хочеться кашлянути або ковтнути. Зі скаргою на "комок у горлі " пацієнти часто звертаються до ендокринолога.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram назвала інші причини відчуття кому в горлі, про які деякі навіть не замислювалися.

Ком у горлі: дуже часто щитовидка взагалі ні до чого (фото: pexels.com)

Якщо говорити про здавлювання, то неприємні відчуття викликають або розрослися тканини щитовидної залози, що спричинили за собою збільшення її розмірів. Наприклад, при тривалому перебігу тиреотоксикозу. Або тиск великих вузлів на трахею, яка розташована відразу за щитовидною залозою.

Щоб виключити патологію щитовидної залози, рекомендації лікаря зазвичай включають базові аналізи на гормони і УЗД.

Однак причини тиску в горлі часто зовсім не пов'язані з ендокринологією.

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Коли щитовидка ні до чого: несподівані причини кома в горлі⠀

Стрес

Дуже часта причина. В результаті неврозу спазмуються м'язи гортані. При цьому пацієнти помічають, що погіршення симптому відбувається саме при наявності тригера - джерела стресу. Якщо самостійні антистресові практики не допомагають, кращим вибором буде консультація психотерапевта.

Рефлюкс

Зворотний відтік вмісту шлунка вгору через стравохід, який викликає запалення горла і голосових зв'язок.

Остеохондроз шийного відділу

Поразка тканини шийних хребців і міжхребцевих дисків можуть викликати біль, оніміння, спазм прилеглих м'язів і здавлювання. Рідко, коли на хребцях є кісткові розростання у вигляді шипів (деформуючий спондильоз), вони тиснуть на прилеглі тканини глотки.

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Відчуття кому може створювати слиз (фото: pexels.com)

Слиз в носоглотці

Без своєчасного лікування слиз може накопичуватися і викликати ці неприємні відчуття. Серед частих причин - гістамінози і захворювання ЛОР-органів.