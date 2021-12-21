Підвищують імунітет і рятують від мігрені: нутриціолог шокувала правдою про пивні дріжджі

Натуральні пивні дріжджі містять велику кількість селену, вітаміну В2, B1, B3, B6, міді, фолієвої кислоти (B9) та інших корисних нутрієнтів.

Може, для когось це стане подивом, але пивні дріжджі – це справжній суперфуд!

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.⠀

Пивні дріжджі (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Пивні дріжджі: користь

1. Необхідно щодня вживати продукти, в яких містяться вітаміни групи В, бо вони є водорозчинними і швидко виводяться з організму. Вітаміни групи в вносять внесок у здоров'я травлення, мозку, нервової системи, а також для шкіри, сильного красивого волосся.

2. Для подолання глютенової непереносимості, потрібно вживати вітаміни групи В, в тому числі.

3. Також пивні дріжджі допомагають поліпшити стан при анемії в тому випадку, коли знижений вітамін В2.

4. Пивні дріжджі допомагають гармонізувати цукор в крові, підвищити чутливість до інсуліну, бо містять хром. Хром необхідний тим, у кого є серцеві захворювання.

5. Кілька досліджень показали, що пивні дріжджі ефективні для зупинки діареї при прийомі антибіотиків, тому що це своєрідні пробіотики. Також дослідження показали, що дріжджі зробили хороший вплив при синдромі роздратованого кишечника. Різні плюси пробіотиків, також відносяться до пивних дріжджів.

Від анемії допоможуть пивні дріжджі (фото: pexels.com)

6. Допомагають поліпшити зір, в тому числі при глаукомі.

7. Накопичувальним ефектом за кілька місяців допомагають впоратися повністю або зменшити прояви головного болю / мігрені.

8. Мають імунні захисні властивості і допомагають зменшити симптоми застуди.

9. Нутриціологи також призначаеют пивні дріжджі при фурункулах.

Протипоказання: хвороби нирок, дисбактеріоз, грибкові інфекції, хвороба Крона, алергія на дріжджі.

Варто порадитися з фахівцем при прийомі ліків від депресії, кров'яного тиску, при діабеті.

Не підходять людям, які уникають глютен в харчуванні.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.