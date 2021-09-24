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Застосовували з античних часів: нутриціолог назвала засіб для відновлення печінки

Автор: Тетяна Турчанікова

Засіб, який люди застосовують для відновлення печінки ще з античних часів, - це розторопша.

Про це у своєму Instagram розповіла Нутриціолог, фахівець з харчування, Наталія нутрі.

Розторопша плямиста, молочний чортополох, в її насінні налічують понад 200 вітамінів, мінералів і корисних кислот. З античних часів чортополох застосовували для лікування печінки і жовчного міхура. А ще - меланхолії! У перекладі з грецької, меланхолія означає "чорна жовч".⁣⁣

І від меланхолії, і від поганого самопочуття (фото: pexels.com)

Але найважливіший елемент, який міститься в розторопші, це силімарин. Силімарин - це не одна речовина, а природна композиція, що складається з флаволігнанов, флавоноїдів, поліфенолів і жирних кислот.⁣⁣

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Діє на багато важливих процесів в організмі.

1. Містить вітаміни Д, Е, К, В, амінокислоти і мікроелементи.

2. Допомагає відновити і зміцнити клітини печінки.

3. Силімарин - діюча речовина розторопші, потужний антиоксидант, допомагає організму протистояти росту ракових пухлин і знижує ймовірність їх виникнення.

4. Крім відновлення клітин печінки, допомагає і регенерації клітин нирок!

5. Підтримує рівень глутатіону, тим самим допомагає печінці нейтралізувати токсини, які утворюються від прийому ліків, алкоголю.

6. Допомагає запобігти утворенню каменів в жовчному міхурі, знизити високий рівень холестерину і цукру в крові.

Засіб має антивікову дію (фото: pexels.com)

Має жовчогінні властивості, може розчиняти дрібні камені, а також виводити дрібний пісок з жовчовивідних шляхів (при наявності великих каменів бажано обговорити прийом розторопші з лікарем).

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7. Зменшує запальні процеси в організмі, особливо в шлунково-кишковому тракті.

8. Володіє антивіковою дією, захищає функції мозку, які страждають в процесі старіння.

9. Використовується в комплексному обличчі лікування при зниженні лібідо, імпотенції і геморої.

10. При проблемах зі шкірою (псоріаз, вугрі, вітіліго).

Увага: лікувальна терапія підбирається індивідуально, зверніться до фахівця.

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