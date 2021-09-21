Пити пару разів на тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застуд

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Інгредієнти (на 1 порцію):

Приготування:

Всі інгредієнти змішати і випити залпом.

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Як приймати:

Увага: якщо у вас виразка шлунка або гастрит, то такий напій рекомендується розводити водою і додавати в 2 рази більше масла, ніж належить за рецептом. Ще краще, якщо ви розділите його на 3 частини і вип'єте в 3 заходи. Будьте здорові!