Пити пару разів на тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застуд
Осінь буде неймовірно красивою порою з яскравими фарбами, навчанням, роботою і новими планами і зустрічами, а не періодом вірусів і застуд! Якщо, звичайно, заздалегідь подбати про свій імунітет.
Нутриціолог, фахівець з корисного харчування Катерина Йенсен в своєму Instagram дала рецепт свого фірмового напою від застуди. З його допомогою можна підняти себе на ноги в найкоротші терміни, якщо все ж захворіли.
Щоб не відволікатися на застуди і віруси (фото: pexels.com)
Весь секрет - в інгредієнтах, що містяться в напої:
- вітамін С
- біофлаваноїди, які допомагають засвоєнню вітаміну С
- антиоксиданти, які рятують наші клітини від окислення
- протизапальні компоненти (масло, імбир і куркума)
- антибактеріальні речовини (з часнику)
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Цей напій швидко поставить на ноги (фото: instagram.com/food4vita)
Як приготувати напій від застуд і вірусів
Інгредієнти (на 1 порцію):
- сік 1 лимона
- сік 1 апельсина
- сік 1 грейпфрута
- натертий на дрібній тертці імбир - 3-4 см
- 1 роздавлений в часничниці свіжий зубчик часнику
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. куркуми (з верхом)
- щіпка чорного меленого перцю
Приготування:
Всі інгредієнти змішати і випити залпом.
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Як приймати:
- Пару разів на тиждень - з метою профілактики застуди або коли відчуваєте, що ось-ось захворієте.
- 2-3 рази на день - якщо вже захворіли (краще після їжі, якщо, звичайно, у вас є апетит і ви їсте).
Увага: якщо у вас виразка шлунка або гастрит, то такий напій рекомендується розводити водою і додавати в 2 рази більше масла, ніж належить за рецептом. Ще краще, якщо ви розділите його на 3 частини і вип'єте в 3 заходи. Будьте здорові!
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