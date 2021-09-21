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Пити пару разів на тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застуд

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Вівторок 21 вересня 2021 09:09
Пити пару разів на тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застуд Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь буде неймовірно красивою порою з яскравими фарбами, навчанням, роботою і новими планами і зустрічами, а не періодом вірусів і застуд! Якщо, звичайно, заздалегідь подбати про свій імунітет.

Нутриціолог, фахівець з корисного харчування Катерина Йенсен в своєму Instagram дала рецепт свого фірмового напою від застуди. З його допомогою можна підняти себе на ноги в найкоротші терміни, якщо все ж захворіли.

Пити пару разів на тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застудЩоб не відволікатися на застуди і віруси (фото: pexels.com)

Весь секрет - в інгредієнтах, що містяться в напої:

  • вітамін С
  • біофлаваноїди, які допомагають засвоєнню вітаміну С
  • антиоксиданти, які рятують наші клітини від окислення
  • протизапальні компоненти (масло, імбир і куркума)
  • антибактеріальні речовини (з часнику)

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Пити пару разів на тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застудЦей напій швидко поставить на ноги (фото: instagram.com/food4vita)

Як приготувати напій від застуд і вірусів

Інгредієнти (на 1 порцію):

  • сік 1 лимона
  • сік 1 апельсина
  • сік 1 грейпфрута
  • натертий на дрібній тертці імбир - 3-4 см
  • 1 роздавлений в часничниці свіжий зубчик часнику
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. куркуми (з верхом)
  • щіпка чорного меленого перцю

Приготування:

Всі інгредієнти змішати і випити залпом.

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Як приймати:

  1. Пару разів на тиждень - з метою профілактики застуди або коли відчуваєте, що ось-ось захворієте.
  2. 2-3 рази на день - якщо вже захворіли (краще після їжі, якщо, звичайно, у вас є апетит і ви їсте).

Увага: якщо у вас виразка шлунка або гастрит, то такий напій рекомендується розводити водою і додавати в 2 рази більше масла, ніж належить за рецептом. Ще краще, якщо ви розділите його на 3 частини і вип'єте в 3 заходи. Будьте здорові!

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