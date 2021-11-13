Продовжує молодість і допомагає при діабеті: дієтолог назвала сезонний диво-фрукт

Грейпфрут - продукт з низьким вмістом калорій, але при цьому він багатий поживними речовинами. Це прекрасне джерело вітамінів А і С.



Цей сезонний фрукт має низький глікемічний індекс, а значить забезпечує організм поживними речовинами, але не робить значного негативного впливу на рівень глюкози в крові.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дослідження виділяють цей фрукт як такий, що "значно знижує ризик діабету 2 типу". Також автори цих досліджень встановили, що грейпфрут містить нарингін, який медики використовують для поліпшення толерантності до глюкози у людей з діабетом 2 типу.



Існує міф, що грейпфрут сприяє схудненню. Однак науково це не доведено - ні в одному дослідженні не говориться про те, що грейпфрут може допомогти знизити вагу.



Але все ж вчені прийшли до висновку, що грейпфрут нормалізує кров'яний тиск і рівень ліпідів (жирів) в крові, що, ймовірно, відбувається за рахунок достатньої кількості клітковини.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Грейпфрут - багате джерело антиоксидантів, таких як вітамін С. Невеликий плід може забезпечити 68,8 мг вітаміну С при рекомендованому споживанні - 75 мг в день для жінок і 90 мг для чоловіків. А вітамін С відіграє життєво важливу роль в утворенні колагену, основою системи підтримки шкіри!



Невеликий грейпфрут також містить 2270 мкг лікопіну, який є ще одним антиоксидантом.



І, звичайно ж, дуже важливо, що в ньому вода і клітковина. Зокрема, невеликий грейпфрут вагою 200 г містить 182 г води і 2,2 г клітковини.



Обидва можуть допомогти запобігти запору та сприяти регулярному здоров'ю травного тракту.