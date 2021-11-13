Продлевает молодость и помогает при диабете: диетолог озвучила сезонный чудо-фрукт

Грейпфрут - продукт с низким содержанием калорий, но при этом он богат питательными веществами. Это прекрасный источник витаминов А и С.



Этот сезонный фрукт имеет низкий гликемический индекс, а значит обеспечивает организм питательными веществами, но не оказывает значительного отрицательного воздействия на уровень глюкозы в крови.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исследования выделяют этот фрукт как "значительно снижающий риск диабета 2 типа". Также авторы этих исследований установили, что грейпфрут содержит нарингин, который медики используют для улучшения толерантности к глюкозе у людей с диабетом 2 типа.



Существует миф, что грейпфрут способствует похудению. Однако научно это не доказанно - ни в одном исследовании не говориться о том, что грейпфрут может помочь снизить вес.



Но все же ученые пришли к выводу, что грейпфрут нормализует кровяное давление и уровень липидов (жиров) в крови, что, вероятно, происходит за счет достаточного количества клетчатки.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Грейпфрут - богатый источник антиоксидантов, таких как витамин С. Небольшой плод может обеспечить 68,8 мг витамина С при рекомендуемом потреблении - 75 мг в день для женщин и 90 мг для мужчин. А витамин С играет жизненно важную роль в образовании коллагена, основой системы поддержки кожи!



Небольшой грейпфрут также содержит 2270 мкг ликопина, который является еще одним антиоксидантом.



И, конечно же, очень важно, что в нем вода и клетчатка. В частности, небольшой грейпфрут весом 200 г содержит 182 г воды и 2,2 г клетчатки.



И то и другое могут помочь предотвратить запоры и способствовать регулярному здоровью пищеварительного тракта.