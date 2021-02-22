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Не програєте в смаку, виграєте в корисності: нутриціолог розповіла, чим можна замінити яйця

Автор: Lite

https://www.instagram.com/p/B9W4swzHGOu/Фахівці з харчування з 10-річним стажем Надя Андрєєва розповіла, що навіть такі, здавалося б, незамінні продукти, як яйця, можна замінити.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Надя зізналася, що, як нутриціолог, регулярно отримує питання від читачів блогу про те, чим замінити яйця. Вона поділилася своїми ідеями, які сама використовує на кухні.

"На щастя, найрізноманітніші продукти зі всього світу можна придбати зараз в інтернеті або в магазинах здорового харчування. Так що якщо гарненько пошукати та застосувати творчий підхід, то можна замінити багато які продукти, не програвши при цьому в смаку, а найчастіше навіть вигравши з-за наявності додаткових поживних речовин в альтернативних продуктах", - розповіла Надя.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Чим замінити яйця?

  • Якщо в рецепті потрібно 3 або більше яєць, то вони потрібні для підняття тесту, і нам потрібен замінник з аналогічними властивостями. Для заміни 1 яйця використовуйте 1 ст. л. меленого насіння льону, змішаного з 3 ст. л. води.
  • Або спробуйте такий рецепт від Карини Олрич з її блогу Gluten Free Goddess:

- 1 ч. л. пекарського порошку (розпушувача),

- 1/2 ч. л. соди,

- 2 ст. л. борошна,

- 3 ст. л. води.⠀

  • Якщо яйця використовуються в рецепті для скріплення інших інгредієнтів, то спробуйте замінити їх на розім'ятим до пюреобразного стану банан, гарбуз, кабачок, тофу або яблучне пюре.
  • Желе з насіння чіа теж добре діє. При використанні желе з насіння трохи збільште кількість пекарського порошку, щоб уникнути "гумової" консистенції.

Нагадаємо, зимовий період - час застуд, а ще - час загострення герпесу. Нутриціолог розповіла, чим харчуватися, щоб герпес "обійшов стороною" вас і вашу родину: список продуктів.

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