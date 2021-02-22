Не проиграете во вкусе, выиграете в полезности: нутрициолог рассказала, чем можно заменить яйца

Специалис по питанию с 10-летним стажем Надя Андреева рассказала, что даже такие, казалось бы, незаменимые продукты, как яйца, можно заменить.
Об этом она написала в своем Instagram.
Надя призналась, что, как нутрициолог, регулярно получает вопросы от читателей блога о том, чем заменить яйца. Она поделилась своими идеями, которые сама использует на кухне.
"К счастью, самые разнообразные продукты со всего мира можно приобрести сейчас в интернете или в магазинах здорового питания. Так что если хорошенько поискать и применить творческий подход, то можно заменить много какие продукты, не проиграв при этом во вкусе, а чаще всего даже выиграв из-за наличия дополнительных питательных веществ в альтернативных продуктах", - рассказала Надя.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
- 1 ч. л. пекарского порошка (разрыхлителя),
- 1/2 ч. л. соды,
- 2 ст. л. муки,
- 3 ст. л. воды.⠀
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