Не проиграете во вкусе, выиграете в полезности: нутрициолог рассказала, чем можно заменить яйца

Надя призналась, что, как нутрициолог, регулярно получает вопросы от читателей блога о том, чем заменить яйца. Она поделилась своими идеями, которые сама использует на кухне.

"К счастью, самые разнообразные продукты со всего мира можно приобрести сейчас в интернете или в магазинах здорового питания. Так что если хорошенько поискать и применить творческий подход, то можно заменить много какие продукты, не проиграв при этом во вкусе, а чаще всего даже выиграв из-за наличия дополнительных питательных веществ в альтернативных продуктах", - рассказала Надя.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Чем заменить яйца?

Если в рецепте требуется 3 или больше яиц, то они нужны для поднятия теста, и нам нужен заменитель с аналогичными свойствами. Для замены 1 яйца используйте 1 ст. л. молотого семени льна, смешанного с 3 ст. л. воды.

Или попробуйте такой рецепт от Карины Олрич из ее блога Gluten Free Goddess:

- 1 ч. л. пекарского порошка (разрыхлителя),

- 1/2 ч. л. соды,

- 2 ст. л. муки,

- 3 ст. л. воды.⠀