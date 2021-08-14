Не пропускати сніданок і позбутися алергенів: дієтолог навчила лікувати мігрень харчуванням

Про те, що на мігрень може впливати харчування, мало хто знає. Тому і лікування повинно бути спрямоване, в першу чергу, на усунення факторів, що провокують хворобу. А у більшості людей вся терапія зводиться тільки до купірування нападів
Дієтолог Ольга Безугла в Instagram розповіла, як харчуватися для профілактики і лікування мігрені.
На перший погляд і не подумаєш, що неправильне харчування і головні болі можуть бути пов'язані між собою!
Але як вже стало відомо, режим харчування і продукти є далеко не останніми факторами, що впливає на виникнення нападів!
Дієта при мігрені повинна грунтуватися на дотриманні правил. Необхідно, в першу чергу, налагодити модель харчування:
Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко допомогла зібрати ідеальну продуктову корзину.