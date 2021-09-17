Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла
Порой, всего лишь изменив рацион, мы можем повлиять на наше здоровье, настроение, энергию и способность справляться с задачами.
Есть группа продуктов, которая способна сделать месячные более комфортными, уменьшив боли, отеки, обильность менструации и избавившись от перепадов настроения. Это продукты, которые улучшают гормональный фон.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум и назвала топ продуктов, которые помогут нормализовать менструальный цикл.
Эти продукты полезны для гормонального фона (фото: pexels.com)
Список продуктов для нормализации менструального цикла
- Брокколи: содержит индол-3-карбинолы, которые необходимы нам для выведения излишка эстрогенов.
- Семена подсолнечника, кешью, гречка: богаты магнием, который способен повышать уровень прогестерона и снижать негативное воздействие избытка эстрогенов.
Также помогает выводить избыточный эстроген (избыток эстрогена ведет к более обильным месячным и появлению новообразований - кист, миом). Магний очень помогает в лечении предменструальных мигреней.
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- Спирулина, хлорелла, сок из травы пшеницы, хлорофилл, зелень: содержат витамины группы В, положительно влияющие на уровень прогестерона.
Зелень еще содержит много клетчатки, она просто необходима для нормальной работы кишечника, а от его здоровья зависит и здоровый менструальный цикл: именно в кишечнике из организма выводится лишний эстроген. Если кишечник работает плохо и эстроген не выводится, привет, обильные менструации, сильные боли и ярко выраженный ПМС.
Стоит добавить в рацион эти продукты, чтобы увидеть результат (фото: pexels.com)
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- Нерафинированные растительные масла: богаты жирами, витаминами А, Е, помогают стабилизировать гормоны.
- Дикий лосось, скумбрия, сельдь, сардины, тунец, гребешки, икра, печень трески, семена льна, конопли, чиа, грецкий орех - источники Омега 3 - это полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму, и получить их мы можем только с пищей - организм сам их не вырабатывает.
Омега-3 влияет на количество простагландинов, тем самым уменьшая боли, помогает организму регулировать выработку гормонов, сглаживает перепады настроения.
- Шиповник, облепиха, капуста, петрушка, укроп, смородина черная.
- Семена подсолнечника, конопли, тыквы, яйца, бобовые.
- Травяные чаи.
- Масло вечерней примулы.
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