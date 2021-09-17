Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла

Порой, всего лишь изменив рацион, мы можем повлиять на наше здоровье, настроение, энергию и способность справляться с задачами. Есть группа продуктов, которая способна сделать месячные более комфортными, уменьшив боли, отеки, обильность менструации и избавившись от перепадов настроения. Это продукты, которые улучшают гормональный фон.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум и назвала топ продуктов, которые помогут нормализовать менструальный цикл.

Эти продукты полезны для гормонального фона (фото: pexels.com) Список продуктов для нормализации менструального цикла Брокколи: содержит индол-3-карбинолы, которые необходимы нам для выведения излишка эстрогенов.

содержит индол-3-карбинолы, которые необходимы нам для выведения излишка эстрогенов. Семена подсолнечника, кешью, гречка: богаты магнием, который способен повышать уровень прогестерона и снижать негативное воздействие избытка эстрогенов. Также помогает выводить избыточный эстроген (избыток эстрогена ведет к более обильным месячным и появлению новообразований - кист, миом). Магний очень помогает в лечении предменструальных мигреней. Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа Спирулина, хлорелла, сок из травы пшеницы, хлорофилл, зелень: содержат витамины группы В, положительно влияющие на уровень прогестерона. Зелень еще содержит много клетчатки, она просто необходима для нормальной работы кишечника, а от его здоровья зависит и здоровый менструальный цикл: именно в кишечнике из организма выводится лишний эстроген. Если кишечник работает плохо и эстроген не выводится, привет, обильные менструации, сильные боли и ярко выраженный ПМС. Стоит добавить в рацион эти продукты, чтобы увидеть результат (фото: pexels.com) Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле Нерафинированные растительные масла: богаты жирами, витаминами А, Е, помогают стабилизировать гормоны.

богаты жирами, витаминами А, Е, помогают стабилизировать гормоны. Дикий лосось, скумбрия, сельдь, сардины, тунец, гребешки, икра, печень трески, семена льна, конопли, чиа, грецкий орех - источники Омега 3 - это полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму, и получить их мы можем только с пищей - организм сам их не вырабатывает. Омега-3 влияет на количество простагландинов, тем самым уменьшая боли, помогает организму регулировать выработку гормонов, сглаживает перепады настроения. Шиповник, облепиха, капуста, петрушка, укроп, смородина черная.

Семена подсолнечника, конопли, тыквы, яйца, бобовые.

Травяные чаи.

Масло вечерней примулы.